Послаблення карантину: Австрія скасовує обмеження на пересування громадян

Уряд Австрії оголосив у вівторок, 28 квітня, про скасування обмежень на пересування громадян після майже семи тижнів їхньої дії. Як заявив міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер (Rudolf Anschober), відповідні обмеження втратять чинність після 30 квітня, коли добігає кінця термін, до якого вони востаннє були подовжені. "Нам не потрібно їх продовжувати", - додав міністр, цитує інформагенція dpa. З 1 травня люди, які не живуть разом, мають лише дотримуватися дистанції в один метр один від одного.

Із середини березня і до кінця квітня жителі Австрії могли виходити з дому лише за наявності вагомих причин. Утім, прогулянки та їзда на велосипеді були дозволені від самого початку.

Уряд Австрії вирішив скасувати й деякі інші обмеження. Зокрема, на початку травня заплановане відкриття усіх магазинів та закладів сфери послуг, зокрема, перукарень.

Нові правила роботи кафе і ресторанів

У середині травня зможуть відкритися кафе і ресторани, в яких, однак, за одним столом зможуть сидіти максимально четверо дорослих. Мінімальна відстань між столами має становити один метр. Гості не зможуть самостійно обирати місце в закладі, а персонал повинен носити маски. В уряді рекомендують заздалегідь бронювати столики.

Усі заклади харчування зможуть працювати лише до 23:00. Через це поки невідомо, коли в країні відкриють свої двері нічні клуби.

Готелі та інші заклади для розміщення людей зможуть відкритися з 29 травня. В уряді не надали детальної інформації про нові правила роботи готелів, але зазначили, що вони будуть схожими до правил роботи ресторанів.

В уряді Австрії розмірковують щодо часткового відкриття кордонів

Водночас уряд Австрії ще не визначився, коли зможуть відновитися туристичні поїздки з Німеччиною. За словами міністерки туризму Австрії Елізабет Кьостінґер (Elisabeth Köstinger), Відень може запропонувати часткове відкриття кордонів тим країнам, де кількість заражень новим коронавірусом низька та схожа до рівня в Австрії. "Це стосується Чехії та Німеччини. Однак все це ще буде обговорюватися в майбутньому", - уточнила міністерка.

Попри послаблення обмежень, в уряді Австрії наполягають, що поки зарано говорити про подолання кризи. "Ми в будь-який час можемо все зупинити", - попередив Рудольф Аншобер. Він наголосив, що важливо уникнути другої хвилі зараження.

Останніми днями добова кількість нових випадків інфікування коронавірусом в Австрії не перевищує показник у сотню людей. Коефіцієнт зараження в Австрії становить 0,59, що є найнижчим значенням від початку епідемії в країні.

Австрія однією з перших країн у Європі запровадила суворі обмеження для стримування поширення нового коронавірусу.

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