 Порятунок знайдених у печері Таїланду школярів затягується | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2018

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Новини

Порятунок знайдених у печері Таїланду школярів затягується

Операція з порятунку дванадцятьох школярів та їхнього тренера, що заблукали в печері Тайланду, може тривати тижні.

Рятувальна операція в Таїланді триває

Рятувальна операція в Таїланді триває

Рятувальники готуються до тривалої і виснажливої операції з евакуації школярів та їхнього тренера з футболу, котрих знайшли живими після того, як вони понад тиждень тому заблукали в печері на півночі країни. Тим часом до заблокованих через паводок в печері людей доправляють їжу і медикаменти, повідомляє у вівторок, 3 липня, інформагенція AFP.

До евакуації дітей залучена рятувальна команда, до складу якої входять спеціалісти таїландського флоту та водолази з інших країн. Рятувальна операція ускладнюється тим, що рівень води у печері постійно піднімається через дощі, а тунелі печери Тхам Луанг, де заблоковані люди, є дуже вузькими. Рятувальники відкачують воду із тунелю.

"Ми називаємо це "неможливою місією", бо дощить кожен день. Але з нашим завзяттям і обладнанням, ми подолаємо природу", - зазначив губернатор провінції Чіанграй Наронгсак Осатанакорн. Водночас посадовець відкинув як безпідставні чутки про те, що рятувальна операція може тривати упродовж місяців.  

Як повідомлялося, діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг 23 червня. Через паводок вони були змушені втікати далі у печеру та заблукали. Їхні пошуки тривали понад тиждень.

DW.COM

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