Порятунок дітей з печери Таїланду: Один рятувальник загинув

Колишній військовослужбовець воєнно-морських сил Таїланду загинув під час рятувальної операції шкільної футбольної команди з Таїланду та їхнього тренера. Про це у п'ятницю, 6 липня, повідомила інформаційна агенція AFP. Водолаз, котрий постачав дітям, котрі застрягли в печері кисневі балони, втратив свідомість від нестачі кисню на шляху назад і загинув.

Загибель фахівця призвела до серйозних побоювань щодо безпеки рятувальної операції. Дванадцятьох школярів і їхнього тренера мають визволити з печери крізь один з затоплених внаслідок повені тунелів. Більшість з хлопчиків віком від 11 до 16 років не вміють плавати і не мають досвіду пірнання, що ускладнює їхню евакуацію.

Офіційні особи Таїланду застерігають, що часу на евакуацію залишається все менше. Рівень кисню в печері, де перебувають люди, падає.

Як повідомлялося, діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг 23 червня. Через паводок вихід із печери був відрізаний, і школярі з тренером змушені були рухатися вглиб. Пошуки заблукалих тривали понад тиждень і були утруднені тим, що рівень води у печері постійно піднімався через сезон дощів. Фахівці з пошукової групи знайшли виснажених дітей та їхнього тренера 2 липня.