 Порушення перемир′я на Донбасі: загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2020

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Новини

Порушення перемир'я на Донбасі: загинув український військовий

Унаслідок обстрілів на Донбасі 13 травня загинув український військовий, ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

Український військовий на Донбасі (лютий 2020 року)

Український військовий на Донбасі

За минулу добу проросійські бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український військовослужбовець, ще двоє військових поранені, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил уранці четверга, 14 травня.

Від початку доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. "За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - повідомляється на сторінці штабу ООС у мережі Facebook. Також зазначається, що випадків захворювання на викликану коронавірусом хворобу COVID-19 серед особового складу ООС не зафіксовано.

14 травня в режимі відеоконференції має відбутися засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі. Засідання ТКГ у зв'язку з поширенням коронавірусу вже проходили в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня і 22 квітня.

На попередньому засіданні ТКГ обговорювала наступний обмін утримуваними особами, нові ділянки розведення, аспекти, пов'язані з "особливим статусом" ОРДЛО і "формулою Штайнмаєра". Українська сторона на засіданні 14 травня матиме розширене представництво, включно з віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції Олексієм Резніковим, заступниками міністрів і голів профільних комітетів Верховної Ради.

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