Порушення перемир'я на Донбасі: загинув український військовий

За минулу добу проросійські бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український військовослужбовець, ще двоє військових поранені, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил уранці четверга, 14 травня.

Від початку доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. "За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - повідомляється на сторінці штабу ООС у мережі Facebook. Також зазначається, що випадків захворювання на викликану коронавірусом хворобу COVID-19 серед особового складу ООС не зафіксовано.

14 травня в режимі відеоконференції має відбутися засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі. Засідання ТКГ у зв'язку з поширенням коронавірусу вже проходили в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня і 22 квітня.

На попередньому засіданні ТКГ обговорювала наступний обмін утримуваними особами, нові ділянки розведення, аспекти, пов'язані з "особливим статусом" ОРДЛО і "формулою Штайнмаєра". Українська сторона на засіданні 14 травня матиме розширене представництво, включно з віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції Олексієм Резніковим, заступниками міністрів і голів профільних комітетів Верховної Ради.