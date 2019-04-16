 Порушення в другому турі виборів президента не вплинуть на результати - КВУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

Порушення в другому турі виборів президента не вплинуть на результати - КВУ

Зафіксовані під час повторного голосування на виборах президента України порушення не мали системного характеру й не зможуть вплинути на результат волевиявлення, запевняють у Комітеті виборців України.

Вибори в Україні

У Комітеті виборців України (КВУ) зафіксували низку порушень під час голосування в другому турі президентських виборів, однак вони не можуть вплинути на результати волевиявлення. На цьому наголошується в оприлюдненому в понеділок, 22 квітня, звіті КВУ.

"Порушення не мали системного характеру і не були такими, які могли б суттєво вплинути на результати волевиявлення громадян", - йдеться в звіті, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Серед зафіксованих порушень КВУ виділив проведення агітації в день голосування, видачу бюлетенів без належних документів, недотримання таємниці голосування, помилки в роботі виборчих комісій.

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Крім того, в окремих випадках спостерігачі фіксували використання таких технологій, як підвезення громадян до дільниць, спроби виносу бюлетенів, а напередодні дня голосування - використання матеріалів, які мають ознаки агітації.

Про дотримання законодавства під час цих виборів повідомили також і в Громадянській мережі ОПОРА. "Системних порушень, які мали б ознаки таких, що можуть впливати на кінцевий результат волевиявлення громадян, зафіксовано не було", - сказала голова правління мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна".

Чесні вибори й протестне голосування

Щодо самого голосування в другому турі, то все відбулося "відповідно до стандартів чесних і вільних виборів", наголошується в звіті КВУ. Ще одним аспектом, на котрий вказали в комітеті, стало істотне зменшення числа зафіксованих порушень порівняно з першим туром виборів.

Значною проблемою для українського виборчого процесу лишається також і фактор протестного голосування. Про це розповів голова КВУ Олексій Кошель. Якщо в першому турі було визнано недійсними 1,18 відсотка голосів, тобто більш ніж 220 тисяч голосів виборців, то в другому турі "проблема зросла вдвічі", наголосив Кошель, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що виборці активно публікували фото зіпсованих бюлетенів. Дехто з громадян публічно псував бюлетені, зокрема рвав їх.

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