Поруч із посольством РФ у Києві відкрили сквер імені Бориса Нємцова

У Києві біля російського посольства у п'ятницю, 15 березня, відкрили сквер імені російського опозиційного політика Бориса Нємцова, вбитого в Москві у 2015 році. На церемонії були присутні, зокрема, голова Фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза-молодший, донька Нємцова Жанна, мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні ми в українській столиці відкриваємо сквер імені великого друга України, відомого російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова... Нємцов часто бував в Україні та любив Україну", - зазначив під час відкриття скверу Кличко, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. Він висловив переконання, що колись посольство РФ "пишатиметься" тим, що поряд позташований сквер імені Нємцова.

За словами Жанни Нємцової, ідея меморіальної дошки та місця її розташування в сквері належить фонду російського політика, а макет пам'ятної дошки розробили російські архітектори.

Борис Нємцов був вбитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Виконавці злочину були засуджені до тривалих термінів тюремного ув'язнення, однак замовники вбивства не знайдені досі. Іменем російського політика також названі площа в Вашингтоні і сквер у Вільнюсі.