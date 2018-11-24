Поручився за біженців - плати державі? (відео)

Один з восьми біженців, яких Ґергард Траберт перевіз у ФРН, - Гергіс Бахо. Молодий сирієць каже, що до кінця життя буде вдячний німецькому лікарю. Але проблема в тому, що нині німецькі чиновники виставили Траберту рахунок - загалом на 160 тисяч євро. І це попри те, що всіх сирійців, якими опікувався лікар, офіційно визнали біженцями.