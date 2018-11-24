Поручився за біженців - плати державі? (відео)

Німецькі активісти, які допомогали біженцям переїхати в Німеччину, тепер мають заплатити в бюджет чималі гроші. При тому, що ці втікачі отримали офіційний статус у ФРН. Така правова колізія. Дивіться чому.
Один з восьми біженців, яких Ґергард Траберт перевіз у ФРН, - Гергіс Бахо. Молодий сирієць каже, що до кінця життя буде вдячний німецькому лікарю. Але проблема в тому, що нині німецькі чиновники виставили Траберту рахунок - загалом на 160 тисяч євро. І це попри те, що всіх сирійців, якими опікувався лікар, офіційно визнали біженцями.
Рекламна кампанія в берлінському метро: біженцям без статусу, які до 31 грудня повідомили владі ФРН про свій добровільний від'їзд на батьківщину, компенсується річна оренда житла на новому місці. (20.11.2018)
З 2013 по 2018 роки близько 1,8 мільйона осіб подали заяви на отримання притулку в Німеччині. Найчисленніша група шукачів притулку - сирійці. (23.11.2018)
Деякі німці вирішили допомогти сирійцям, які тікали від війни, і поручилися за них для швидшого отримання притулку в ФРН. Тепер влада вимагає від поручителів великі суми. Чому так сталося, розбиралася DW. (12.11.2018)
Шукачі притулку у Німеччині тепер будуть зобов'язані співпрацювати з владою не лише під час розгляду заяв, але і під час їхніх подальших перевірок. В іншому разі їм загрожує штраф або навтіь ув'язнення. (09.11.2018)