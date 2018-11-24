 Поручився за біженців - плати державі? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 26.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

Поручився за біженців - плати державі? (відео)

Німецькі активісти, які допомогали біженцям переїхати в Німеччину, тепер мають заплатити в бюджет чималі гроші. При тому, що ці втікачі отримали офіційний статус у ФРН. Така правова колізія. Дивіться чому.

Що робити з сотнями тисяч біженців - досі одна з найбільших проблем німецького уряду

Що робити з сотнями тисяч біженців - досі одна з найбільших проблем німецького уряду

Один з восьми біженців, яких Ґергард Траберт перевіз у ФРН, - Гергіс Бахо. Молодий сирієць каже, що до кінця життя буде вдячний німецькому лікарю. Але проблема в тому, що нині німецькі чиновники виставили Траберту рахунок - загалом на 160 тисяч євро. І це попри те, що всіх сирійців, якими опікувався лікар, офіційно визнали біженцями.

DW.COM

МВС Німеччини готове платити мігрантам за повернення додому

Рекламна кампанія в берлінському метро: біженцям без статусу, які до 31 грудня повідомили владі ФРН про свій добровільний від'їзд на батьківщину, компенсується річна оренда житла на новому місці. (20.11.2018)  

З 2013 року близько 1,8 мільйона іноземців попросили притулок в ФРН

З 2013 по 2018 роки близько 1,8 мільйона осіб подали заяви на отримання притулку в Німеччині. Найчисленніша група шукачів притулку - сирійці. (23.11.2018)  

Волонтери у ФРН, що поручилися за біженців, отримують багатотисячні рахунки

Деякі німці вирішили допомогти сирійцям, які тікали від війни, і поручилися за них для швидшого отримання притулку в ФРН. Тепер влада вимагає від поручителів великі суми. Чому так сталося, розбиралася DW. (12.11.2018)  

Правила надання притулку в Німеччині стануть жорсткішими

Шукачі притулку у Німеччині тепер будуть зобов'язані співпрацювати з владою не лише під час розгляду заяв, але і під час їхніх подальших перевірок. В іншому разі їм загрожує штраф або навтіь ув'язнення. (09.11.2018)  

Зовнішньополітичні позиції можливих наступників Меркель

Аннеґрет Крамп-Карренбауер, Фрідріх Мерц чи Єнс Шпан - хтось з них у грудні може замінити Анґелу Меркель на посту глави Християнсько-демократичного союзу. Чого очікувати від них у ставленні до Росії, США та біженців? (05.11.2018)  

Також за темою

Поручився за біженців - плати десятки тисяч євро? (26.11.2018) 26.11.2018

Німецькі активісти, які допомогали біженцям переїхати в Німеччину, тепер мають заплатити державі чималі гроші. При тому, що ці втікачі отримали офіційний статус в ФРН. Така правова колізія. Дивіться чому.