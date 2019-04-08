 Порошенко чекатиме Зеленського на ″Олімпійському″ 14 квітня о 14:14 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2019

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Новини

Порошенко чекатиме Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня о 14:14

14 квітня Петро Порошенко готовий зустрітися з Володимиром Зеленським для дебатів на стадіоні "Олімпійський", а ввечері 19 квітня - провести офіційні дебати на "Суспільному".

Петро Порошенко готовий провести дебати двічі

Петро Порошенко готовий провести дебати двічі

Чинний президент України Петро Порошенко буде чекати кандидата в президенти Володимира Зеленського на стадіоні "Олімпійський" для проведення дебатів 14 квітня о 14:14. Про це на брифінгу в середу, 10 квітня, повідомив спікер передвиборного штабу Порошенка Олег Медведєв, передає агенція "Українські Новини". "Петро Порошенко прибуде на дебати з Володимиром Зеленським 14.04 о 14:14", - сказав він.

За його словами, ввечері 19 квітня Порошенко прийде на офіційні дебати на "Суспільному телебаченні". "Закон передбачає обов'язковість дебатів на "Суспільну телебаченні" в останню п'ятницю. Тому 19 квітня ми точно знаємо, що буде в графіку Порошенка на 20:00: він повинен у цей час прибути на "Суспільне телебачення", - повідомив Медведєв, цитує видання "Українська правда".

Порошенко також готовий зустрітися із Зеленським у будь-який інший день на стадіоні, в тому числі 19 квітня. "Порошенко так само готовий в інший день - можливо, і 19-го числа, прибути на дебати на стадіоні, як пропонує Зеленський. Але запрошення Зеленського не має збігатися в часі з тим часом, у який закон вимагає від кандидатів бути на дебатах на "Суспільному телебаченні", - додав речник штабу Порошенка.

DW.COM

Дебати з нинішнім главою держави Петром Порошенком можуть відбудутись 19 квітня, заявив кандидат у президента України Володимир Зеленський. Раніше Порошенко називав іншу дату - 14 квітня. (08.04.2019)

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Тим часом "Олімпійський" повідомив, що отримав запити від уповноважених представників обох кандидатів щодо проведення дебатів. На сайті стадіону зазначено, що від Порошенка надійшов запит на 14 та 19 квітня, а від Зеленського на 19 квітня.

Раніше Володимир Зеленський закликав Петра Порошенка провести дебати на "Олімпійському". Чинний президент відповів шоумену згодою і запропонував зустріч 14 квітня. Цю пропозицію Зеленський відхилив.

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,24 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.

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Дебати Зеленського і Порошенка: сатира соцмереж (03.04.2019)

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