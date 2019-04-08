Порошенко чекатиме Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня о 14:14

Чинний президент України Петро Порошенко буде чекати кандидата в президенти Володимира Зеленського на стадіоні "Олімпійський" для проведення дебатів 14 квітня о 14:14. Про це на брифінгу в середу, 10 квітня, повідомив спікер передвиборного штабу Порошенка Олег Медведєв, передає агенція "Українські Новини". "Петро Порошенко прибуде на дебати з Володимиром Зеленським 14.04 о 14:14", - сказав він.

За його словами, ввечері 19 квітня Порошенко прийде на офіційні дебати на "Суспільному телебаченні". "Закон передбачає обов'язковість дебатів на "Суспільну телебаченні" в останню п'ятницю. Тому 19 квітня ми точно знаємо, що буде в графіку Порошенка на 20:00: він повинен у цей час прибути на "Суспільне телебачення", - повідомив Медведєв, цитує видання "Українська правда".

Порошенко також готовий зустрітися із Зеленським у будь-який інший день на стадіоні, в тому числі 19 квітня. "Порошенко так само готовий в інший день - можливо, і 19-го числа, прибути на дебати на стадіоні, як пропонує Зеленський. Але запрошення Зеленського не має збігатися в часі з тим часом, у який закон вимагає від кандидатів бути на дебатах на "Суспільному телебаченні", - додав речник штабу Порошенка.

Тим часом "Олімпійський" повідомив, що отримав запити від уповноважених представників обох кандидатів щодо проведення дебатів. На сайті стадіону зазначено, що від Порошенка надійшов запит на 14 та 19 квітня, а від Зеленського на 19 квітня.

Раніше Володимир Зеленський закликав Петра Порошенка провести дебати на "Олімпійському". Чинний президент відповів шоумену згодою і запропонував зустріч 14 квітня. Цю пропозицію Зеленський відхилив.

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,24 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.