Порошенко хоче, щоб країни ЄС взяли шефство над містами Донбасу

Президент України Петро Порошенко має намір закликати країни Європейського Союзу взяти шефство над відновленням конкретних населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. "Українські посли займатимуться декількома дуже важливими речами - мобілізацією коштів світу для відновлення інфраструктури Донбасу", - сказав Порошенко в неділю, 26 серпня, в Авдіївці Донецької області, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Зібрані кошти підуть, запевнив президент України, зокрема, на будівництво доріг на Донбасі.

За словами Порошенка, керівництво України та її дипломатичні представництва робитимуть усе, "щоб кожна країна Європейського Союзу взяла на себе відповідальність за відновлення конкретного населеного пункту на Донбасі - в Донецькій і Луганській областях".

Згодом на зустрічі з керівниками диппредставництв України в інших державах, які також прибули до Авдіївки, Порошенко запевнив, що обговорював це питання з очільниками низки країн ЄС. "Нехай Німеччина візьме відповідальність за Краматорськ, нехай Греція - за Маріуполь, нехай Великобратинія - за Волноваху, нехай інші країни візьмуть (відповідальність за. - Ред.) Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївку", - запропонував він.

Відновлення газопостачання до Авдіївки

Виступаючи цього дня на церемонії символічного пуску газу газопроводом високого тиску від селища Очеретяного до Авдіївки, Порошенко запевнив, що Росія більше не зможе чинити тиск на Україну за допомогою "газового шантажу". Він нагадав, що кілька днів тому виповнилося тисяча днів, "як ми живемо без російського газу в умовах ембарго, яке застосувала проти нас Росія".

Авдіївка залишалася без газу упродовж року після того, як проросійські бойовики перебили газопровід, що веде до міста з непідконтрольної Україні частини Донеччини, і не давали можливості його відновити. За словами Порошенка, із запуском газопроводу до системи газопостачання, окрім Авдіївки, буде підключено сім прилеглих сіл.

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