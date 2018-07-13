 Порошенко: Трамп не здав Путіну жодної позиції щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

Порошенко: Трамп не здав Путіну жодної позиції щодо України

Президент США Дональд Трамп дотримувався української позиції під час переговорів з Володимиром Путіним, вважає президент України Петро Порошенко. Він також переконаний, що Україна є пріоритетним питанням для НАТО і США.

Порошенко заявив, що Трамп дотримується української позиції у переговорах з Путіним

Порошенко заявив, що Трамп дотримується української позиції у переговорах з Путіним

Президент України Петро Порошенко заявив, що американський президент дотримується позиції про незаконність анексії Криму російською стороною. "Дуже добре, що президент Трамп не здав жодної позиції по Україні ... Наприклад, чий Крим", - заявив він у понеділок, 16 липня, коментуючи зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна в ефірі телеканалу ICTV.

Слова Путіна про референдум в Криму Порошенко назвав "смішним". "Це не українці, не українська влада і народ, а вони провели референдум. Я думаю, що це є ще одним переконливим доказом незаконності анексії", - додав Порошенко.

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Президенти США та Росії на спільній прес-конференції згадали серед іншого про Україну та, зокрема, Крим. За словами Путіна, позиція Трампа щодо незаконного "приєднання" півострова відома. У Росії - "інша позиція". (16.07.2018)

Президент також переконаний, що Україна залишається в пріоритетах НАТО і США. "Базуючись на моїй зустрічі з Трампом, яка пройшла напередодні на саміті Україна-НАТО, базуючись на документах саміту НАТО, де стоїть в тому числі і підпис американського президента Дональда Трампа, Україна була і залишається серед перших пріоритетів як НАТО, так і США. А то, що про це говорив Путін, - для мене абсолютно очевидно, що якщо він так багато говорив, то і йому воно свербить", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що Дональд Трамп та Володимир Путін зустрілись у Гельсінкі 16 липня. Ситуацію в Україні, що була обговорена на зустрічі, Путін назвав "внутрішньоукраїнською кризою". Він заявив, що США могли б рішучіше налаштовувати українське керівництво на виконання мінських домовленостей. Також він зазначив, що Трамп вважає, що Крим був незаконно приєднаний до РФ.

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Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)

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Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)  

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