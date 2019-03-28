 Порошенко, Тимошенко чи Зеленський. Якими є німецькі очікування від виборів | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.03.2019

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Європа

Порошенко, Тимошенко чи Зеленський. Якими є німецькі очікування від виборів

Політики та експерти Німеччини віддають належне досягненням Порошенка, але не думають, що обрання іншого кандидата призведе до різкої зміни українського курсу на ЄС та НАТО.

Порошенко, Тимошенко чи Зеленський. Якими є німецькі очікування від виборів

Німецькі очікування щодо майбутніх президентських виборів в Україні не є надто великими, запевняє у розмові з DW аналітик Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). За його словами, у Берліні розуміють, що з поміж понад 50 кандидатів лише троє на даний момент мають реальні шанси на перемогу. Двоє з них - чинний президент Петро Порошенко та екс-прем'єрка Юлія Тимошенко - добре відомі німецькому політикуму, розповідає експерт. А ось комік Володимир Зеленський став кандидатом-несподіванкою. "Кандидатом проти всіх, так би мовити", - резюмує Майстер.

Незмінний курс

Попри те, що результат майбутніх виборів так і залишається повністю відкритим, експерт німецького фонду "Наука і політика" Штеффен Галлінґ (Steffen Halling) всерйоз сумнівається, що чинному прозахідному курсу офіційного Києва на зближення із ЄС та НАТО щось серйозно загрожує.

Аналітик Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister)

Аналітик Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister)

"Ті кандидати, що можуть виступати за таку зміну курсу, не спроможні отримати більшості в Україні", - пояснює свою точку зору експерт.

Аналогічної думки дотримуються й представники партій, що входять до правлячої в Німеччині коаліції Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини. Так, спікер фракції ХДС/ХСС із зовнішньополітичних питань Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) також упевнений у тому, що більшість українців бачить себе на шляху до зближення із НАТО та ЄС, і це не дозволить українському президентові відкрутити час назад. "Люди в Україні не хочуть бути колонією Росії", - каже політик.

Депутатка фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та членкиня комітету з міжнародних відносин Бундестагу Барбара Гендрікс (Barbara Hendricks) також звертає увагу на те, що можлива зміна зовнішньополітичного курсу стала набагато важчою й через зміни до конституції, згідно з якими євроатлантичні прагнення Києва були закріплені в основному законі.

Спікер фракції ХДС/ХСС із зовнішньополітичних питань Юрґен Гардт (Jürgen Hardt)

Спікер фракції ХДС/ХСС із зовнішньополітичних питань Юрґен Гардт (Jürgen Hardt)

"Це значить, що президент буде змушений діяти проти конституції, або знову змінювати її", - попереджає соціал-демократка Гендрікс.

Старі друзі та незнайомці

Водночас християнський демократ Гардт вказує на те, що зроблене Порошенком за його каденцію не можна назвати достатнім на тлі очікувань, з яким люди виходили на вулиці більше п'яти років тому. Але для німецьких політиків є вкрай важливим, що саме чинний президент послідовно дотримувався курсу на зближення з Європейським Союзом, зрештою підписавши угоду про асоціацію.

Гендрікс, у свою чергу, згадує і зусилля Порошенка в проведенні низки реформ: децентралізації, створенні патрульної поліції, системи публічних закупівель ProZorro та Національного антикорупційного бюро України. Хоча останнє, додає депутатка, стало можливим передусім завдяки тиску з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) та ЄС. Гендрікс також звертає увагу на занадто "нерішуче" просування президентом багатьох важливих реформ: антикорупційного суду, державного управління, податкової системи та енергетичного сектору. Та, попри все це, депутатка називає Порошенка "надійним" президентом для Німеччини та Євросоюзу.

Депутатка фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Барбара Гендрікс (Barbara Hendricks)

Депутатка фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Барбара Гендрікс (Barbara Hendricks)

Таке ставлення німецьких політиків до Порошенка аналітик Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер пояснює тим, що серед лідерів президентських перегонів лише про Порошенка відомо, що від нього можна очікувати. Хоча Тимошенко експерт і зараховує до знайомих німецькому істеблішменту політиків, він додає - ніхто не знає, що в підсумку принесе її перемога. "А Зеленського ніхто не знає", - каже Майстер, на думку якого, Німеччина віддає більшу перевагу саме Порошенку.

Але й потенційна перемога Зеленського не викликає серед німецьких політиків та експертів надзвичайного занепокоєння. Співрозмовники DW звертають увагу на популізм кандидата-несподіванки, але це не виглядає для них загрозливо на тлі зростання популістичних тенденцій в Європі та світі загалом.

"Зрозуміло, що Зеленський - це у першу чергу протестний кандидат, який набирає оберти через те, що до цього не мав стосунку до політичного істеблішменту", - каже експерт німецького фонду "Наука і політика" Штеффен Галлінґ. Але, порівнюючи Зеленського з Трампом, він називає першого "розумнішим" за чинного американського президента. Також українського коміка вигідно виділяє на загальноєвропейському тлі той факт, що він не розпалює ненависті проти меншин та слабших категорій населення, додає Галлінґ.

Експерт німецького фонду Наука і політика Штеффен Галлінґ (Steffen Halling)

Експерт німецького фонду "Наука і політика" Штеффен Галлінґ (Steffen Halling)

Але, за його словами, політичні наміри Зеленського залишаються невідомими, що робить прогнози важкою справою.

Готовність змиритися

Попри стримані симпатії до Порошенка, в Берліні розуміють, що перемога чинного президента далеко не гарантована, адже зараз в опитуваннях першість має саме Зеленський. Тому у ФРН готові змиритися з результатами, навіть якщо вони не будуть найзручнішими з німецької точки зору, впевнений Майстер.

На думку Галлінґа, більше значення мають парламентські вибори. "Без стабільної урядової коаліції, яка підтримуватиме курс на реформи, не буде жодного прогресу, незалежно від того, кого буде обрано президентом у квітні", - попереджає експерт.

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