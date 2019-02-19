Порошенко та Туск вшанували в Києві пам'ять Небесної сотні

Президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск у вівторок, 19 лютого, вшанували в центрі Києва пам'ять жертв розстрілу протестувальників на Майдані Незалежності, що стався в лютому 2014 року.

"Разом із президентом Європейської Ради Дональдом Туском вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні. Вічна пам'ять та слава. Герої не вмирають...", - написав Порошенко у своєму акаунті в Twitter. У свою чергу, Туск у своєму акаунті відзначив приклад українців, що надихає.

"Українці надихають нас усіх. Коли необхідно, вони герої. Коли необхідно, вони прагматики, що твердо стоять на землі. #Maidan #Kyiv", - написав він. Президенти України та Європейської Ради також оприлюднили фотографію покладання ними лампадок біля пам'ятної стели з іменами жертв біля хреста на місці загибелі протестувальників.

Як повідомила прес-служба президента України, Петро Порошенко та Дональд Туск також ознайомилися з проектом "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності".

Результати розслідування злочинів проти активістів

Тим часом стало відомо, що українські суди винесли 48 вироків у справах про злочини проти активістів Євромайдану. Про це заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. "На жаль, маємо ситуацію, що з цих 288 актів, які направлені до суду, маємо тільки 52 рішення суду, з яких 48 - це вироки. Інші - це визнання особи винною, але не призначено покарання, і закриття через строки давності або за іншими законодавчими підставами", - сказав він. У 9 з винесених вироків обвинувачених засуджено до позбавлення волі.

Горбатюк також додав, що станом на 19 лютого 442 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину і щодо 228 людей обвинувальні акти направлено до суду. Всього розслідувалося понад 4700 злочинів, скоєних під час Євромайдану. "Стосовно причетних до вбивства результати такі: повідомлено про підозру 66 особам. У відношенні 16 осіб матеріали направлено до суду, щодо 4 - розслідування триває і далі. Ще 46 осіб перебувають у розшуку", - розповів начальник управління спецрозслідування.

Також повідомлено про підозру в організації злочинів на Євромайдані колишньому керівництву країни і правоохоронних органів."Щоб ви розуміли, на сьогодні з тих, кому повідомлено про підозру, 36 людей продовжують працювати у правоохоронних органах. З них 10 - на керівних посадах. З них на керівників управління працюють особи, яким інкримінується організація вбивств", - наводить слова Горбатюка агентство "Українські новини".