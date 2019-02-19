Порошенко та Туск вшанували в Києві пам'ять Небесної сотні
Президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск вшанували в центрі Києва пам'ять жертв розстрілу протестувальників на Майдані Незалежності, що стався в лютому 2014 року.
Петро Порошенко та Дональд Туск (фото з архіву)
Президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск у вівторок, 19 лютого, вшанували в центрі Києва пам'ять жертв розстрілу протестувальників на Майдані Незалежності, що стався в лютому 2014 року.
"Разом із президентом Європейської Ради Дональдом Туском вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні. Вічна пам'ять та слава. Герої не вмирають...", - написав Порошенко у своєму акаунті в Twitter. У свою чергу, Туск у своєму акаунті відзначив приклад українців, що надихає.
"Українці надихають нас усіх. Коли необхідно, вони герої. Коли необхідно, вони прагматики, що твердо стоять на землі. #Maidan #Kyiv", - написав він. Президенти України та Європейської Ради також оприлюднили фотографію покладання ними лампадок біля пам'ятної стели з іменами жертв біля хреста на місці загибелі протестувальників.
Як повідомила прес-служба президента України, Петро Порошенко та Дональд Туск також ознайомилися з проектом "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності".
Результати розслідування злочинів проти активістів
Тим часом стало відомо, що українські суди винесли 48 вироків у справах про злочини проти активістів Євромайдану. Про це заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. "На жаль, маємо ситуацію, що з цих 288 актів, які направлені до суду, маємо тільки 52 рішення суду, з яких 48 - це вироки. Інші - це визнання особи винною, але не призначено покарання, і закриття через строки давності або за іншими законодавчими підставами", - сказав він. У 9 з винесених вироків обвинувачених засуджено до позбавлення волі.
Горбатюк також додав, що станом на 19 лютого 442 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину і щодо 228 людей обвинувальні акти направлено до суду. Всього розслідувалося понад 4700 злочинів, скоєних під час Євромайдану. "Стосовно причетних до вбивства результати такі: повідомлено про підозру 66 особам. У відношенні 16 осіб матеріали направлено до суду, щодо 4 - розслідування триває і далі. Ще 46 осіб перебувають у розшуку", - розповів начальник управління спецрозслідування.
Також повідомлено про підозру в організації злочинів на Євромайдані колишньому керівництву країни і правоохоронних органів."Щоб ви розуміли, на сьогодні з тих, кому повідомлено про підозру, 36 людей продовжують працювати у правоохоронних органах. З них 10 - на керівних посадах. З них на керівників управління працюють особи, яким інкримінується організація вбивств", - наводить слова Горбатюка агентство "Українські новини".
Криваве протистояння в Києві: основні події
Хода "Мирний наступ" переросла у криваве протистояння
На ранок 18 лютого було заплановано "Мирний наступ" - багатотисячну ходу учасників Євромайдану до Верховної Ради України, де планувався розгляд змін до Конституції щодо обмеження повноважень президента. На прилеглих до Ради вулицях розпочалися сутички протестувальників із бійцями внутрішніх військ. Мітингувальники кидали бруківку через вантажівки, якими перегородили вулицю, у бік силовиків.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Верховна Рада змарнувала шанс зняти напругу
Опозиційні фракції з самого ранку 18 лютого блокували засідання ВРУ, вимагаючи першим питанням порядку денного розглянути акт поновлення Конституції 2004 року. Але за вказівкою голови Верховної Ради Володимира Рибака канцелярія ВРУ відмовлялася реєструвати цей документ, не погоджуючись на жодні компроміси. До кінця робочого дня сесійне засідання так і не розпочалося.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Загострення протистояння та ультиматум МВС
Періодично протестувальники йдуть в атаку, однак силовики відстрілюються, кидають світло-шумові гранати. У бік силовиків летить каміння. Люди налаштовані блокувати парламент доти, доки не будуть виконані їхні вимоги. МВС попереджає, що о 18.00 "наведуть порядок" за допомогою "жорстких дій". З'являються перші повідомлення про загиблих від вогнепальних поранень.
Криваве протистояння в Києві: основні події
У західних областях України блокують силовиків
До будівлі Львівської ОДА увійшли кілька сотень молодих людей. Вони виламали двері адміністрації та кинули в приміщення світло-шумову гранату. Протестувальники також взяли під контроль ГУ львівської міліції та прокуратуру. Триває блокування частин внутрішніх військ та підрозділів "Беркута". Аналогічні акції відбуваються в Івано-Франківську та Тернополі.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Західні лідери закликають український уряд припинити насильство
На той час міністра закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кетрін Ештон та низка інших західних лідерів засудили ескалацію протистояння в Україні та закликали знайти політичне розв'язання кризи.
Криваве протистояння в Києві: основні події
"Чорний вівторок" України
Після жорстоких сутичок в урядовому кварталі мітингувальники відступили на майдан Незалежності. Силовики послідували за ними. Незважаючи на спільну заяву голів СБУ та МВС із вимогою до 18:00 "припинити протистояння", "Беркут", не дочекавшись вказаного часу, атакував протестувальників. Ближче до 20:00 почався повноцінний штурм. Протистояння тривало майже всю ніч.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Янукович втрачає контроль
Протягом дня і станом на 21 годину вечора 18 лютого тодішній президент України Віктор Янукович не зробив жодної заяви щодо ситуації, що склалася в Києві. За офіційними даними, під час сутичок між протестувальниками та силовиками загинули дев'ять осіб - семеро цивільних та двоє міліціонерів.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Пожежа у Будинку профспілок
Під час сутичок вночі 18 лютого згоріла будівля Будинку профспілок, де розташовувалися Штаб національного спротиву та головний польовий шпиталь протестувальників. Унаслідок сутичок загинули понад 20 людей, були госпіталізовані, за різними оцінками, від 200 до 1000 людей. Точних даних немає, оскільки багато постраждалих категорично відмовлялися від госпіталізації, побоюючись викрадень та арештів.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Між штурмом і розстрілом
19 лютого табір "тітушок" у Маріїнському парку стояв пустим, а на Майдані Незалежності демонстранти продовжували палити шини, час від часу застосовувати піротехніку та "коктейлі Молотова" проти правоохоронців, які у свою чергу продовжували кидати у протестувальників світло-шумові гранати. Центральні вулиці були перекриті. Вночі прибули протестувальники зі Львова та Івано-Франківська.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Кривавий розстріл на Інститутській
Після доволі спокійної ночі вранці 20 лютого відновлюється протистояння між протестувальниками та силовиками. Після майже двох годин сутичок - із застосуванням світло-шумових гранат та "коктейлів Молотова" - силовики відступають від майдану Незалежності. Протестувальники йдуть у наступ вулицею Інститутською. Їх починають обстрілювати снайпери.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Небесна сотня
Упродовж лічених годин загинули кілька десятків людей. Деякі поранені згодом померли у лікарнях. Загалом цього ранку загинули близько сотні протестувальників - їх назвали Небесною сотнею.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Кінець кровопролиття
Увечері 20 лютого депутати почали збиратися у Раді для обговорення ситуації у країні. О 22:17 ВРУ ухвалила постанову "Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України". Цей документ визнав дії силовиків незаконними і постановив "заборонити використання будь-яких видів зброї проти учасників протесту". Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.