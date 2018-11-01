Порошенко та патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю

Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 3 листопада, підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Підписання угоди відбулося в Стамбулі, де Порошенко перебуває з візитом.

Як повідомив за підсумками зустрічі президент України, угода створює умови для того, щоб "процес надання Томосу було проведено абсолютно в чіткій відповідності з канонами православної церкви". "Я впевнений, що рішення про автокефалію призведе до єдності та об'єднання всіх православних в Україні", - зазначив Патріарх Варфоломій після підписання угоди.

За даними прес-служби Адміністрації президента України, підписана Порошенком і патріархом Варфоломієм угода передбачає співпрацю зі створення незалежної Православної церкви в Україні. Згідно з документом, Вселенський патріарх надає Томос, визнаючи незалежність Української церкви, і вручає його обраному на Соборі предстоятелю. Українська держава, згідно з Конституцією і законами, надає цим процесам сприяння. Також, згідно з угодою, буде зареєстровано місію (ставропігію) Вселенського Патріархату в Києві, яка сприятиме зв'язкам незалежної Української церкви зі Вселенським православ'ям.

Нагадаємо, що на жовтневому Синоді Вселенського патріархату у Стамбулі було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію. Одразу після проголошення цього рішення Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.

Президент України перебуває у Стамбулі з дводенним візитом 3 і 4 листопада. У програмі візиту обговорення ключових питань двостороннього політичного діалогу, сучасного стану та перспектив розвитку українсько-турецького співробітництва у різних сферах. Заплановані також окремі переговори з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.