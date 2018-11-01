 Порошенко та патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко та патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю

Президент України Перто Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом.

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій

Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 3 листопада, підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Підписання угоди відбулося в Стамбулі, де Порошенко перебуває з візитом.

Як повідомив за підсумками зустрічі президент України, угода створює умови для того, щоб "процес надання Томосу було проведено абсолютно в чіткій відповідності з канонами православної церкви". "Я впевнений, що рішення про автокефалію призведе до єдності та об'єднання всіх православних в Україні", - зазначив Патріарх Варфоломій після підписання угоди.

DW.COM

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що процес надання автокефалії українській церкві є незворотнім. (26.10.2018)

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що українські віряни мають право стати самостійними. Рішення про автокефалію вирішать "на благо" українського народу. (25.10.2018)

За даними прес-служби Адміністрації президента України, підписана Порошенком і патріархом Варфоломієм угода передбачає співпрацю зі створення незалежної Православної церкви в Україні. Згідно з документом, Вселенський патріарх надає Томос, визнаючи незалежність Української церкви, і вручає його обраному на Соборі предстоятелю. Українська держава, згідно з Конституцією і законами, надає цим процесам сприяння. Також, згідно з угодою, буде зареєстровано місію (ставропігію) Вселенського Патріархату в Києві, яка сприятиме зв'язкам незалежної Української церкви зі Вселенським православ'ям.

Нагадаємо, що на жовтневому Синоді Вселенського патріархату у Стамбулі було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію. Одразу після проголошення цього рішення Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.

Президент України перебуває у Стамбулі з дводенним візитом 3 і 4 листопада. У програмі візиту обговорення ключових питань двостороннього політичного діалогу, сучасного стану та перспектив розвитку українсько-турецького співробітництва у різних сферах. Заплановані також окремі переговори з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Дивитись відео 01:38
Now live
01:38 хв

Три кроки до незалежної української церкви (11.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Три кроки до незалежної української церкви (11.09.2018)  

Також за темою

Patriarch Bartholomäus I.

Патріарх Варфоломій: Несправедливо, що українці досі не мають автокефалії 25.10.2018

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що українські віряни мають право стати самостійними. Рішення про автокефалію вирішать "на благо" українського народу.

Deutschland Wasserweihe der Orthodoxen Christen

Представник Константинополя: УПЦ МП в Україні більше не існує 02.11.2018

Представник Вселенського патріархату пояснив, чому з канонічної точки зору УПЦ МП більше не існує в Україні, а також розказав, як називатиметься нова Українська церква.

Ukraine Kiew - Massengebet teil um dem Ökumenischen Patriarchat in Istanbul für die Genehmigung zur Gründung der unabhängigen Kirche zu danken

Філарет заявив про незворотність процесу надання автокефалії УПЦ 26.10.2018

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що процес надання автокефалії українській церкві є незворотнім.

Реклама

Докладно

Нафтохімічна галузь Ірану

Іран готується до нових санкцій США

Наступний раунд санкцій Вашингтона може дошкульно вдарити по нафтогазовому сектору Ірану. 

Відновлювальна енергетика

Погана погода для "Газпрому": газ програє вітру і сонцю

Частка відновлюваних джерел в електроенергетиці Німеччини досягла 38 відсотків. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  