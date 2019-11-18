Порошенко: Справа, за якою ДБР готує мені підозру, не має юридичної ваги

Колишній президент України, народний депутат та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко впевнений в юридичній безперспективності справи, в рамках якої Державне бюро розслідувань (ДБР) готує йому підозру. Про це він заявив у понеділок, 18 листопада, після того, як ДБР оприлюднило спрямований до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру Порошенку.

Йдеться про кримінальне провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з відбору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. Порошенка підозрюють "у вчиненні кримінальних злочинів", а саме у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та у зловживанні владою або службовим становищем.

Порошенко наполягає, що за час свого президентства жодного разу не порушував українське законодавство. "Я перебував із візитом у Турецькій Республіці, змушений був скасувати кілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати, що вони нікого не залякають, у них нічого не вийде. Повернутися для того, щоб чітко наголосити, що ця справа навіть не для студента-першокурсника, ні навіть для юридичної громадськості. Це справа, з якої кури сміються", - сказав Порошенко журналістам у Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що "обвинувачувати п'ятого президента України в захопленні державної влади - це смішно". "Може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба (директор ДБР Роман Труба - Ред.) із паном Портновим (заступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов. - Ред.) вирішили захищати Януковича?", - запитав Порошенко.

Він зазначив, що у цій справі Роман Труба "є лише виконавцем". "Замовником є колишня команда Януковича, яка дуже часто з'являється наразі не лише у своїх Telegram-каналах, а й в органах влади. Але важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації. Мета її - залякати нашу команду", - додав експрезидент.

Тим часом генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що у Генпрокуратурі вивчають проєкт, який направило ДБР, щодо повідомлення про підозру Порошенку. "У Генпрокуратурі України ці матеріали є, їх опрацьовують відповідні структурні підрозділи (...) Найближчим часом буде ухвалено процесуальне рішення", - сказав він.

При цьому він допустив, що у проєкт підозри Порошенку буде внесено зміни "Не виключаю, що нам із колегами з ДБР, можливо, треба буде щось поправити, щоб подання було дійсно обґрунтоване, щоб не було жодних зауважень до нього у парламенті", - додав генпрокурор.