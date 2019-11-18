 Порошенко: Справа, за якою ДБР готує мені підозру, не має юридичної ваги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

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Порошенко: Справа, за якою ДБР готує мені підозру, не має юридичної ваги

Замовником справ проти себе Петро Порошенко називає команду експрезидента Януковича. Він заперечив, що порушував українське законодавство.

Петро Порошенко відкидає підозри на свою адресу

Петро Порошенко відкидає підозри на свою адресу

Колишній президент України, народний депутат та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко впевнений в юридичній безперспективності справи, в рамках якої Державне бюро розслідувань (ДБР) готує йому підозру. Про це він заявив у понеділок, 18 листопада, після того, як ДБР оприлюднило спрямований до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру Порошенку.

Йдеться про кримінальне провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з відбору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. Порошенка підозрюють "у вчиненні кримінальних злочинів", а саме у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та у зловживанні владою або службовим становищем.

Порошенко наполягає, що за час свого президентства жодного разу не порушував українське законодавство. "Я перебував із візитом у Турецькій Республіці, змушений був скасувати кілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати, що вони нікого не залякають, у них нічого не вийде. Повернутися для того, щоб чітко наголосити, що ця справа навіть не для студента-першокурсника, ні навіть для юридичної громадськості. Це справа, з якої кури сміються", - сказав Порошенко журналістам у Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що "обвинувачувати п'ятого президента України в захопленні державної влади - це смішно". "Може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба (директор ДБР Роман Труба - Ред.) із паном Портновим (заступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов. - Ред.) вирішили захищати Януковича?", - запитав Порошенко.

DW.COM

ДБР надіслало до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру Петрові Порошенку. Йдеться про підозру щодо впливу на конкурс до Вищої ради правосуддя. (18.11.2019)

Адвокат Ілля Новіков, відомий захистом у Росії українських політв'язнів, працює на Петра Порошенка. Про особливості проваджень щодо експрезидента і їх зв'язок з долею колишніх полонених моряків - в інтерв'ю DW. (18.11.2019)

Він зазначив, що у цій справі Роман Труба "є лише виконавцем". "Замовником є колишня команда Януковича, яка дуже часто з'являється наразі не лише у своїх Telegram-каналах, а й в органах влади. Але важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації. Мета її - залякати нашу команду", - додав експрезидент.

Тим часом генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що у Генпрокуратурі вивчають проєкт, який направило ДБР, щодо повідомлення про підозру Порошенку. "У Генпрокуратурі України ці матеріали є, їх опрацьовують відповідні структурні підрозділи (...) Найближчим часом буде ухвалено процесуальне рішення", - сказав він.

При цьому він допустив, що у проєкт підозри Порошенку буде внесено зміни "Не виключаю, що нам із колегами з ДБР, можливо, треба буде щось поправити, щоб подання було дійсно обґрунтоване, щоб не було жодних зауважень до нього у парламенті", - додав генпрокурор.

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