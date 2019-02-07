 Порошенко: Росія намагається втрутитися у вибори в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2019

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Новини

Порошенко: Росія намагається втрутитися у вибори в Україні

Петро Порошенко заявив про спроби Росії втрутитися у вибори українського президента. На думку чинного глави держави, ці вибори стануть "генеральною битвою за Україну".

Петро Порошенко переконаний, що Росія спробує вплинути на волевиявлення українців

Петро Порошенко переконаний, що Росія спробує вплинути на волевиявлення українців

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія намагається втручатися в українські вибори. Про це він сказав у суботу, 9 лютого, у Києві під час всеукраїнського громадського форуму "Відкритий діалог", на якому Порошенко оголосив про офіційний початок своєї передвиборчої кампанії.

"Росія намагається втручатися в наші вибори так само, як у вибори в США, Франції, Німеччині, як у референдуми у Великій Британії та Нідерландах. Тепер вони всі ці технології планують задіяти і в Україні", - наголосив Порошенко.

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У Верховній Раді України зареєстрований законопроект про недопуск на вибори пов'язаних з Росією спостерігачів. В ОБСЄ висловлюють занепокоєння цією ініціативою. (06.02.2019)

Центральна виборча комісія загалом зареєструвала 44 кандидати. У претендентів ще є місяць, щоб зняти свою кандидатуру. (08.02.2019)

Чинний глава держави переконаний, що вибори президента України 31 березня для російського президента Володимира Путіна є "генеральною битвою за Україну", яку він "прагне повернути назад".

Також Порошенко вважає, що тільки "повномасштабне і повноправне членство в Європейському Союзі і НАТО остаточно і безповоротно гарантує" державну незалежність України, національну безпеку, свободу і добробут.

Говорячи про обіцянки, якщо йому вдруге вдасться стати президентом, Порошенко назвав своїми цілям поглиблення децентралізації, боротьбу з бідністю, мир в Україні та відновлення її територіальної цілісності та про підготовку країни до вступу в ЄС і НАТО.

Як повідомлялося, 8 лютого завершився термін реєстрації кандидатів у президенти України. Центральна виборча комісія загалом зареєструвала 44 кандидатів на посаду глави української держави. Водночас до 7 березня включно дозволяється офіційно відмовитися від балотування, тому остаточний перелік кандидатів, які будуть включені до виборчого бюлетеня, стане відомим 8 березня.

  • Вибори в Україні

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Рекордні вибори

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  • Володимир Зеленський

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  • Петро Порошенко

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  • Юрій Бойко

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    Юрій Бойко

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  • Анатолій Гриценко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Анатолій Гриценко

    Колишній міністр оборони України та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко йде на вибори під гаслом "Чесних більше". Особливий наголос у своїй програмі кандидат робить на боротьбі з корупцією. Також "чесний президент" обіцяє протягом п'ятирічного терміну середню зарплату розміром понад 700 євро, а також повернення окупованих територій без "особливих статусів"

  • Олег Ляшко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Олег Ляшко

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у цій передвиборчій кампанії знову використовує імідж "хлопця з народу", який не цурається епатажних і популістських заяв. Зокрема, він уже обіцяв заарештувати "всю російську агентуру в Україні" та пропонував повернути смертну кару "за корупцію, державну зраду та тероризм". Також Ляшко традиційно вимагає зниження цін та скасування більшості податків.

    Автор: Дмитро Губенко


DW.COM

Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

У президентських виборах в Україні 31 березня 2019 року візьме участь рекордна кількість кандидатів. Коротко про лідерів електоральних симпатій. (08.02.2019)  

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