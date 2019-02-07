Порошенко: Росія намагається втрутитися у вибори в Україні

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія намагається втручатися в українські вибори. Про це він сказав у суботу, 9 лютого, у Києві під час всеукраїнського громадського форуму "Відкритий діалог", на якому Порошенко оголосив про офіційний початок своєї передвиборчої кампанії.

"Росія намагається втручатися в наші вибори так само, як у вибори в США, Франції, Німеччині, як у референдуми у Великій Британії та Нідерландах. Тепер вони всі ці технології планують задіяти і в Україні", - наголосив Порошенко.

Чинний глава держави переконаний, що вибори президента України 31 березня для російського президента Володимира Путіна є "генеральною битвою за Україну", яку він "прагне повернути назад".

Також Порошенко вважає, що тільки "повномасштабне і повноправне членство в Європейському Союзі і НАТО остаточно і безповоротно гарантує" державну незалежність України, національну безпеку, свободу і добробут.

Говорячи про обіцянки, якщо йому вдруге вдасться стати президентом, Порошенко назвав своїми цілям поглиблення децентралізації, боротьбу з бідністю, мир в Україні та відновлення її територіальної цілісності та про підготовку країни до вступу в ЄС і НАТО.

Як повідомлялося, 8 лютого завершився термін реєстрації кандидатів у президенти України. Центральна виборча комісія загалом зареєструвала 44 кандидатів на посаду глави української держави. Водночас до 7 березня включно дозволяється офіційно відмовитися від балотування, тому остаточний перелік кандидатів, які будуть включені до виборчого бюлетеня, стане відомим 8 березня.