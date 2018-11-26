Порошенко розраховує, що воєнний стан не буде продовжено

Президент України Петро Порошенко сподівається, що воєнний стан, який запроваджений в 10 областях України до 26 грудня, не доведеться продовжувати. "Наголошую ще раз: воєнний стан - то є превентивний захід на термін у 30 днів. (...) Я дуже сподіваюся, що ми зможемо обмежитися переліченими заходами і його продовження не буде потрібне", - заявив він у понеділок, 3 грудня, під час виступу на форумі "70 років загальної декларації прав людини: порядок денний для України". Текст виступу оприлюднено на сайті президента України.

Порошенко також зазначив, що в період воєнного стану буде посилено охорону державного кордону з Росією та адміністративної межі з окупованим Кримом. "Усі можливості, які дає воєнний стан органам влади, буде використано для посилення охорони державного кордону з Російською Федерацією та адміністративної межі з АР Крим", - наголосив він.

Зокрема, за словами Порошенка, буде скорочено терміни бойового злагодження бригад, які перебувають у таборах, відбудеться передислокація відповідних підрозділів для посилення оборони кордону, проведуть військові навчання в областях, де оголошено воєнний стан, та навчальні збори з резервом першої черги. Також він зазначив, що посилюється охорона та оборона об'єктів критичної інфраструктури, у першу чергу атомних та гідроелектростанцій, а також будуть вжиті заходи для посилення протиповітряної оборони.

Порошенко знову запевнив, що воєнний стан жодним чином не спрямований на згортання конституційних прав і свобод громадян. "Він вводиться лише для того, щоб розширити можливості Збройних сил і всього сектора безпеки, включно з Національною гвардією, яку в цих умовах ми маємо право залучати для того, щоб швидко реагувати на загрози, що наростають", - зазначив він.

Нагадаємо, після інциденту в Керченській протоці, де Росія захопила кораблі українських ВМС, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.