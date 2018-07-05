Порошенко розпорядився поки не застосовувати на навчаннях міномет "Молот"

Петро Порошенко доручив розібратися в трагедії на Рівненському полігоні, яка призвела до загибелі військових ЗСУ. До завершення розслідування президент України заборонив використовувати міномети "Молот" на навчаннях.
Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку і начальнику Генерального штабу ЗСУ Віктору Муженку з'ясувати обставини вибуху міномета під час навчань на рівненському полігоні, внаслідок чого загинули військові ЗСУ. Про це у п'ятницю, 6 липня, повідомила інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Президент України зокрема зазначив, що доручив "терміново розібратися в причинах цієї трагедії і терміново наступного тижня доповісти і вжити вичерпних заходів", щоб не допустити подібного у майбутньому.
Також Петро Порошенко дав розпорядження главі міноборони і очільнику Генштабу до завершення розслідування на навчаннях не використовувати міномети такого виду. У соцмережах і ЗМІ з'явилася інформація про те, що трагедія сталася під час вибуху на навчаннях міномета "Молот" калібром у 120-міліметрів. Як ідеться у заяві міністерства оборони України, основною версією трагедії нині є порушення заходів безпеки під час проведення навчань.
Прес-служба військової прокуратури Західного регіону України повідомила, що трагедія на Рівненському полігоні сталася "під час виконання військовослужбовцями однієї з військових частин вогневого завдання щодо знищення умовного противника з веденням вогню мінометної батареї з закритої вогневої позиції відбувся вибух міни у каналі ствола міномету".
Внаслідок вибуху троє українських військовослужбовців загинули та дев’ятеро отримали поранення. Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Степан Полторак призначив провести службове розслідування трагедії.
Міністр оборони України Степан Полторак призначив службове розслідування трагедії на Рівненському полігоні, яка призвела до загибелі військових ЗСУ. (06.07.2018)