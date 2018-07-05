 Порошенко розпорядився поки не застосовувати на навчаннях міномет ″Молот″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко розпорядився поки не застосовувати на навчаннях міномет "Молот"

Петро Порошенко доручив розібратися в трагедії на Рівненському полігоні, яка призвела до загибелі військових ЗСУ. До завершення розслідування президент України заборонив використовувати міномети "Молот" на навчаннях.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку і начальнику Генерального штабу ЗСУ Віктору Муженку з'ясувати обставини вибуху міномета під час навчань на рівненському полігоні, внаслідок чого загинули військові ЗСУ.  Про це у п'ятницю, 6 липня, повідомила інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Президент України зокрема зазначив, що доручив "терміново розібратися в причинах цієї трагедії і терміново наступного тижня доповісти і вжити вичерпних заходів", щоб не допустити подібного у майбутньому.

Також Петро Порошенко дав розпорядження главі міноборони і очільнику Генштабу до завершення розслідування на навчаннях не використовувати міномети такого виду. У соцмережах і ЗМІ з'явилася інформація про те, що трагедія сталася під час вибуху на навчаннях міномета "Молот" калібром у 120-міліметрів. Як ідеться у заяві міністерства оборони України, основною версією трагедії нині є порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

Прес-служба військової прокуратури Західного регіону України повідомила, що трагедія на Рівненському полігоні сталася "під час виконання військовослужбовцями однієї з військових частин вогневого завдання щодо знищення умовного противника з веденням вогню мінометної батареї з закритої вогневої позиції відбувся вибух міни у каналі ствола міномету".

Внаслідок вибуху троє українських військовослужбовців загинули та дев’ятеро отримали поранення. Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Степан Полторак призначив провести службове розслідування трагедії.

Дивитись відео 02:23
Now live
02:23 хв

Рейтинг армій світу: чому Україна на 29 місці? (19.04.2018)

DW.COM

Міноборони України назвало головну версію трагедії на Рівненському полігоні

Міністр оборони України Степан Полторак призначив службове розслідування трагедії на Рівненському полігоні, яка призвела до загибелі військових ЗСУ. (06.07.2018)  

Україна: Троє військових загинули під час навчань

Через вибух міномета під час тактичних навчань на Рівненьському полігоні троє військових загинули. (06.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Рейтинг армій світу: чому Україна на 29 місці? (19.04.2018)  

Також за темою

Ukraine - Designierter Verteidigungsminister Stepan Poltorak

Міноборони України назвало головну версію трагедії на Рівненському полігоні 06.07.2018

Міністр оборони України Степан Полторак призначив службове розслідування трагедії на Рівненському полігоні, яка призвела до загибелі військових ЗСУ.

Bulgarien US-Marines schießen Panzerabwehrrakete Javelin

Javelin у кущах. Чи допоможуть Україні американські ракетні комплекси 02.05.2018

Значним чином вплинути на ситуацію на Донбасі протитанкові ракетні комплекси Javelin не в змозі, але їхня поява є важливим політичним сигналом, кажуть експерти.

Докладно

Трамп пише до союзників у ЄС із закликом витрачати більше на оборону

Трампівські листи союзникам по НАТО

Оборонні бюджети членів НАТО видаються Трампу замалими. Тож глава Білого дому пише союзниками гнівні листи. 

Symbolbild USA Präsident Trump am Telefon Ausschnitt (picture-alliance/Pete Marovich/Consolidated News Photos/Pete Marovich)

Коли торговельний конфлікт стає торговельною війною?

США запроваджують мита на імпорт, ЄС і Китай реагують контрсанкціями. Трамп погрожує новими заборонами. Що далі? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  