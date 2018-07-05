Порошенко розпорядився поки не застосовувати на навчаннях міномет "Молот"

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку і начальнику Генерального штабу ЗСУ Віктору Муженку з'ясувати обставини вибуху міномета під час навчань на рівненському полігоні, внаслідок чого загинули військові ЗСУ. Про це у п'ятницю, 6 липня, повідомила інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Президент України зокрема зазначив, що доручив "терміново розібратися в причинах цієї трагедії і терміново наступного тижня доповісти і вжити вичерпних заходів", щоб не допустити подібного у майбутньому.

Також Петро Порошенко дав розпорядження главі міноборони і очільнику Генштабу до завершення розслідування на навчаннях не використовувати міномети такого виду. У соцмережах і ЗМІ з'явилася інформація про те, що трагедія сталася під час вибуху на навчаннях міномета "Молот" калібром у 120-міліметрів. Як ідеться у заяві міністерства оборони України, основною версією трагедії нині є порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

Прес-служба військової прокуратури Західного регіону України повідомила, що трагедія на Рівненському полігоні сталася "під час виконання військовослужбовцями однієї з військових частин вогневого завдання щодо знищення умовного противника з веденням вогню мінометної батареї з закритої вогневої позиції відбувся вибух міни у каналі ствола міномету".

Внаслідок вибуху троє українських військовослужбовців загинули та дев’ятеро отримали поранення. Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Степан Полторак призначив провести службове розслідування трагедії.