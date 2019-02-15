 Порошенко: Після отримання Javelin на Донбасі зменшилося число обстрілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2019

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Новини

Порошенко: Після отримання Javelin на Донбасі зменшилося число обстрілів

Президент України Петро Порошенко стверджує, що після отримання Києвом ракетних комплексів Javelin кількість танкових обстрілів на Сході України значно скоротилася. Він розраховує на нові поставки зброї від Вашингтона.

Президент України Петро Порошенко (архівне фото)

Президент України Петро Порошенко (архівне фото)

Кількість танкових обстрілів українських позицій на Донбасі значно зменшилася після того, як Україна отримала від США протитанкові ракетні комплекси Javelin, заявив президент України Петро Порошенко. "Чому? Тому, що російські танкісти просто відмовляються їхати на лінію зіткнення. Ми наполовину зменшили кількість бойових втрат. Це яскрава демонстрація ефективності цього типу співпраці", - сказав він у суботу, 16 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки, цитує прес-служба президента України.

Під час панельної дискусії "Безпека у Східній Європі" Порошенко наголосив, що в Україні триває "не заморожений конфлікт, а гаряча війна". Для підтвердження цього він навів число втрат: за його словами, після підписання мінських домовленостей чотири роки тому внаслідок бойових дій на Сході України загинули 928 українських солдатів. За весь час військової операції на Донбасі кількість загиблих з українського боку становила 2 945.

DW.COM

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Порошенко також застеріг від посилення агресії з боку Росії. "Ми повинні розуміти, що якщо у нас не буде єдності й солідарності, то агресор може піти далі. Мені не подобається, коли хтось тут говорить, що Україна і Росія повинні щось зробити, перестати стріляти. Це неправда. Якщо Росія перестане стріляти - буде мир, а якщо Україна перестане стріляти - не буде України", - зазначив президен України.

За підсумками зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом у Мюнхені Порошенко наголосив, що Київ очікує нових поставок зброї від Вашингтона. "Ми твердо розраховуємо на співпрацю, в тому числі в оборонній сфері, в тому числі і щодо постачання Україні всіх видів озброєння, після того як ми прийняли закон, який дозволяє міністерству оборони напряму забезпечити постачання зброї", - сказав Порошенко.

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Як працює протитанковий ракетний комплекс Javelin? (02.04.2018)

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