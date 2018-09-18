Порошенко підтримав обов'язкову реєстрацію "агентів впливу РФ"

У щорічному зверненні до ВР Порошенко нагадав про ризики всередині держави. Він вважає, що в країні діє мережа "російської агентури".
Президент України Петро Порошенко вважає, що під час передвиборчої кампанії питання інформаційної безпеки України стає особливо гострим. Тому він підтримує законопроект про обов'язкову реєстрацію іноземних "агентів впливу держави-агресора", маючи на увазі представників інтересів Росії. Про це він заявив під час щорічного звернення до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України в четвер, 20 вересня.
"В Україні все ще діє мережа російської агентури, яка бере під контроль медіа, плодить "незалежні" громадські організації. Вони незалежні від України, але підконтрольні Кремлю і роздмухують антиукраїнські, антиєвропейські та антиамериканські настрої", - зазначив Порошенко.
Він наголосив, що в країні наразі чимало прокремлівських "голубів миру", які просувають потрібні Москві меседжі в українському суспільстві. За словами Порошенка, ідеться як про політиків, так і про окремі засоби масової інформації та громадські організації.
Він підкреслив, що в Україні зберігається загроза авторитаризму та реваншу у світлі запланованих на 2019 рік чергових виборів глави держави. Порошенко також закликав повністю виконати угоду про асоціацію з ЄС, а також скасувати депутатську недоторканність.