 Порошенко підписав указ про створення мережі 5G-зв′язку в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

Порошенко підписав указ про створення мережі 5G-зв'язку в Україні

Український президент Петро Порошенко підписав указ про впровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління і пообіцяв, що він запрацює в 2020 році.

Spanien Barcelona 5G (Reuters/R. Marchante)

Президент України Петро Порошенко в п'ятницю, 17 травня, підписав указ про забезпечення послуг для впровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління.

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"Стандарт 5G - нові можливості для людей, нові можливості для ІТ-сектору, для уряду, нові надходження до державного бюджету, нові інвестиції в Україну. І найголовніше - Україна вже точно не пасе задніх. І це - головна зміна, яка відбулася за п'ять років. Україна - серед лідерів, і ми маємо все зробити, щоб у 2020 році стандарт 5G в Україні працював", - сказав Порошенко.

При цьому Порошенко повідомив, що уже складена дорожня карта щодо того, коли 5G запрацює в інформаційному просторі України. Він оголосив, що нові стандарти запрацюють для електронного урядування, інтерактивного навчання у школах, а також на селі, зокрема, задля якісного медичного обслуговування. 

За словами Порошенка, нині сектор інформаційних технологій приносить країні чотири відсотки у структурі ВВП, а до 2025 року має приносити десять відсотків. Він нагадав, що з 2014 року із запровадженням стандартів 3G та 4G в український держбюджет було залучено 9 мільярдів і 7 мільярдів гривень відповідно, а в економіку України надійшло 36 мільярдів гривень інвестицій.

Очікується, що в Європі мобільний зв'язок п'ятого покоління запрацює також в 2020 році. У березні в Німеччині відбувся аукціон, на якому визначались компанії, що будуватимуть надшвидку мережу для 5G-зв'язку

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