 Порошенко підписав указ про захист націнтересів на морях, в Криму і на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

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Новини

Порошенко підписав указ про захист націнтересів на морях, в Криму і на Донбасі

Підписаний президентом України Петром Порошенком указ надав чинності часткового таємному рішенню РНБО про заходи для захисту націнтересів у Криму, Чорному та Азовському морях, а також на Донбасі.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко увів у дію рішення РНБО, окремі пункти якого засекречені

Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів в дію частково таємне рішення Ради Національної безпеки і оборони (РНБО) про невідкладні заходи для захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці. Відповідний указ український президент підписав у п'ятницю, 12 жовтня. Цього ж дня документ опублікований на офіційному сайті президента.

Саме рішення РНБО, також датоване 12 жовтня, було оприлюднено без п'яти пунктів та 13 підпунктів, що залишаються таємницею. Зокрема, цим указом доручено створити робочу ситуативну групу з захисту національних інтересів України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці з метою моніторингу загроз національній безпеці та підготовки відповідних пропозицій.

Також в тексті документа вказується на зловживання з боку РФ положеннями міжнародних договорів про співробітництво в акваторії Азовського моря й Керченській протоці. В указі згадується й факт створення Росією наступального військового угруповання поблизу кордонів України й активізації діяльності російських спецслужб проти України.

Окремо наголошується на незаконній господарській діяльності російської сторони з розвідки й видобування корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі на шельфах Чорного та Азовського морів, браконьєрський вилов морепродуктів в територіальному морі та в виключній (морській) економічній зоні України.

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