 Порошенко підписав закон про припинення дії договору про дружбу з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Порошенко підписав закон про припинення дії договору про дружбу з РФ

Президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко

Петро Порошенко заявив, що підписав  закон про припинення дії договору про дружбу з РФ у відеокоментарі, оприлюдненому на сайті президента у понеділок, 10 грудня.

"Непродовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив із колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу", - сказав президент України.

За його словами, "інші складові цієї стратегії - безвіз, угода про асоціацію з Європейським Союзом, Томос про створення автокефальної незалежної української церкви, вихід із СНД, закріплення в Конституції курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу, створення потужної, патріотичної, професійної української армії, підтримка української мови, власна історія і зміцнення нашої національної ідентичності".

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За словами спікера Верховної Ради Андрія Парубія, внесений до парламенту президентом України Петром Порошенком законопроект про припинення дружби з Росією депутати мають розглянути 6 грудня. (03.12.2018)

Народні депутати проголосувала за припинення дії договору про дружбу між Україною та Росією через збройну агресію останньої. Документ перестане діяти з 1 квітня 2019 року. (06.12.2018)

Крім того Порошенко заявив, що вимагає від міністерства закордонних справ завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з Росією. "Будемо і надалі робити висновки про корисність тих чи інших угод", - сказав він.

Також Порошенко вимагає від Кабінету міністрів "термінових та дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки".

Раніше Верховна Рада схвалила припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. За відповідний президентський законопроект проголосували 277 народних депутатів. Згідно з проектом закону, дія договору про дружбу припиняється з 1 квітня 2019 року.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією було підписано 31 травня 1997 року. Він набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами) терміном на 10 років із подальшим автоматичним продовженням так само на десятирічний термін за відсутності заперечень сторін. Документом закріплювався принцип стратегічного партнерства між Москвою та Києвом, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одна одної.

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