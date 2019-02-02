Порошенко підписав закон про подовження мораторію на продаж землі

Президент України Петро Порошенко підписав закон про подовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року. Відповідний законопроект з підписом глави держави повернено до Верховної Ради в понеділок, 4 лютого, повідомляється на сайті українського парламенту.

Раніше міністерство економічного розвитку та торгівлі України закликало Порошенка ветувати цей закон.

Верховна Рада схвалила закон про подовження мораторію на продаж землі 20 грудня минулого року. Документом, зокрема, передбачено, що Кабмін до 1 березня має розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Ухваленим законопроектом передбачається внесення змін до перехідних положень Земельного кодексу, згідно з якими до набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, забороняється внесення права на земельну частку до статутних капіталів господарських товариств.

Також не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності, а також тих, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.