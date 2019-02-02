 Порошенко підписав закон про подовження мораторію на продаж землі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2019

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Новини

Порошенко підписав закон про подовження мораторію на продаж землі

Законопроект про мораторій на продаж сільгоспземель надійшов до Верховної Ради з підписом президента України. Мінекономрозвитку раніше закликало Петра Порошенка ветувати документ.

Мораторій на продаж землі продовжили до 2020 року

Мораторій на продаж землі продовжили до 2020 року

Президент України Петро Порошенко підписав закон про подовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року. Відповідний законопроект з підписом глави держави повернено до Верховної Ради в понеділок, 4 лютого, повідомляється на сайті українського парламенту.

Раніше міністерство економічного розвитку та торгівлі України закликало Порошенка ветувати цей закон. 

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Продовження Україною дії мораторію на продаж землі попри рішення ЄСПЛ може спричинити виплату компенсацій заявникам, попередили в міністерстві юстиції України. Втім, Кабмін ще може оскаржити ухвалу суду. (25.05.2018)

Верховна Рада 20 грудня розгляне продовження мораторію на продаж землі. Ми зібрали факти про те, чому в Україні досі не можна вільно продати землю, яких збитків це завдає землевласникам. (20.12.2018)

Верховна Рада схвалила закон про подовження мораторію на продаж землі 20 грудня минулого року. Документом, зокрема, передбачено, що Кабмін до 1 березня має розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Ухваленим законопроектом передбачається внесення змін до перехідних положень Земельного кодексу, згідно з якими до набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, забороняється внесення права на земельну частку до статутних капіталів господарських товариств.

Також не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності, а також тих, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

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Якщо дозволити продаж землі: головні міфи мораторію (24.01.2019)

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Якщо дозволити продаж землі: головні міфи мораторію (24.01.2019)  

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До 1 січня 2020 року в Україні не запрацює ринок землі сільськогосподарського призначення. Мораторій на продаж землі ухвалений більшістю депутатів у Верховній Раді.

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В Україні з 2002 року діє мораторій на продаж землі. Депутати замість того, щоб писати закони про ринок землі, щорічно продовжують мораторій. Деякі українці незгодні з цим і Європейський суд з прав людини став на їхній бік.

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