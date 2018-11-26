Порошенко підписав закон про воєнний стан

Президент України Петро Порошенко у середу, 28 листопада, підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні". Про це повідомив речник глави держави Святослав Цеголко. "Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні", - написав Цеголко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Раніше цього ж дня голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про затвердження указу президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану на 30 діб.

Воєнний стан вводиться у прикордонних областях із Росією та Придністров'ям: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській та Херсонській, Донецькій і Запорізькій областях та внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії, інформує "Інтерфакс-Україна".

Андрій Парубій роз'яснив, що воєнний стан у 10 областях України набуде чинності одночасно з відповідним законом - від дня його публікації. Як зазначено в тексті закону "Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні": "Цей закон негайно оголошується через засоби масової інформації та вступає в дію з дня його опублікування".

Нагадаємо, що 26 листопада Верховна Рада затвердила запровадження воєнного стану на 30 діб. Приводом до цього стали події 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України, а українські моряки були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки.