 Порошенко підписав закон про воєнний стан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

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Новини

Порошенко підписав закон про воєнний стан

Президент України Петро Порошенко підписав закон про воєнний стан. Закон має набути чинності в день його публікації в урядових ЗМІ. Воєнний стан запровадять у 10 областях України.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко у середу, 28 листопада, підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні". Про це повідомив речник глави держави Святослав Цеголко. "Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні", - написав Цеголко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Раніше цього ж дня голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про затвердження указу президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану на 30 діб. 

DW.COM

Воєнний стан у 10 областях України має закінчитися 26 грудня. Права і свободи громадян України не обмежуватимуть за відсутності відкритого вторгнення РФ, заявив президент України Петро Порошенко. (27.11.2018)

Указ президента України Петра Порошенка із правками підтримали 276 голосами. Воєнний стан запроваджується в десяти областях України на 30 днів. (26.11.2018)

Воєнний стан вводиться у прикордонних областях із Росією та Придністров'ям: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській та Херсонській, Донецькій і Запорізькій областях та внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії, інформує "Інтерфакс-Україна".

Андрій Парубій роз'яснив, що воєнний стан у 10 областях України набуде чинності одночасно з відповідним законом - від дня його публікації. Як зазначено в тексті закону "Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні": "Цей закон негайно оголошується через засоби масової інформації та вступає в дію з дня його опублікування".

Нагадаємо, що 26 листопада Верховна Рада затвердила запровадження воєнного стану на 30 діб. Приводом до цього стали події 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України, а українські моряки були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки.

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Воєнний стан в Україні: заради оборони чи виборів? (27.11.2018)

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Воєнний стан в Україні: заради оборони чи виборів? (27.11.2018)  

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