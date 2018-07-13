 Порошенко підписав закони щодо угоди з Нідерландами у справі МН17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2018

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Новини

Порошенко підписав закони щодо угоди з Нідерландами у справі МН17

Норми двосторонньої угоди мають бути інтегровані в національне законодавство задля ефективного кримінального переслідування і засудження причетних до збиття літака рейсу МН17.

MH17

Вцілілі фгарменти збитого сепаратистами у небі над Донбасом літака

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що ратифікує угоду про міжнародну правову співпрацю між українським урядом та урядом Нідерландів щодо злочинів, пов'язаних із збиттям літака рейсу МН17. Ще один підписаний ним закон стосується виконання цієї угоди, повідомив у суботу, 21 липня, сайт українського президента.

Ратифікація угоди та інтеграція її норм у національне законодавство має уможливити співпрацю між компетентними органами обох держав. Крім того, визначається також порядок та особливості виконання окремих процесуальних дій.

Мета цього - ефективно проводити кримінальне переслідування й засудження осіб, причетних до збиття літака, в рамках судової системи Нідерландів, зазначається на сайті Порошенка.

Серед іншого це має гарантувати участь особи у судовому провадженні в Нідерландах у режимі відео-конференції, так само допит свідка або експерта в режимі відео-конференції. Провести такий процес можна буде за згодою обвинуваченого.

Як повідомлялося, на початку липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали двосторонню угоду про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних з катастрофою літака "Боїнг-777" на Донбасі в 2014 році. Вона дозволяє здійснювати судове переслідування винних за загибель людей, які перебували на борту літака. Цю угоду парламент Нідерландів схвалив у червні 2018 року. 

У липні 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над контрольованим сепаратистами районом Донецької області. Всі 298 людей, які перебувати на борту літака, загинули. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою із ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. 

 

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