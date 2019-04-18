 Порошенко просить НБУ гарантувати безперебійну роботу ″Приватбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2019

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Новини

Порошенко просить НБУ гарантувати безперебійну роботу "Приватбанку"

Петро Порошенко звернувся до Нацбанку з проханням укомплектувати філії "Приватбанку" готівкою і забезпечити їхню безперешкодну роботу.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) ввечері у четвер, 18 квітня, звернувся до Національного банку України (НБУ) з проханням забезпечити безперебійну роботу всіх філій "Приватбанку" та укомплектувати їх необхідною готівкою, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Президент також доручив міністерству фінансів проаналізувати ризики і загрози, пов'язані з виконанням рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" і прорахувати можливі збитки держави.

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"Наскільки я розумію, якщо ми вилучимо 155 мільярдів гривень докапіталізації - це потягне за собою ризики 100 мільярдів гривень додаткового фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які держава буде зобов'язана взяти за рахунок коштів державного бюджету, а виплата цих грошей матиме величезні ризики і для інфляції, і для курсової політики, і для стабільності банківської системи", - зазначив Порошенко.

Президент України також висловив занепокоєння "зв'язкою Коломойський - Зеленський" перед другим туром президентських виборів 21 квітня. "Нам треба вжити всіх необхідних заходів для того, щоб не допустити реваншу, пограбування держави олігархами, які нині перебувають за кордоном", -  зазначив глава держави.

Рішення суду буде складно виконати - Маркарова

Міністерка фінансів Україні Оксана Маркарова на нараді РНБО своєю чергою заявила, що рішення Окружного адмінсуду, яке мінфін має намір оскаржити, буде досить складно виконати. "Його виконання, зокрема, має передбачати якимось чином повернення більше ніж 155 мільярдів (гривень) коштів державного бюджету, які були витрачені на капіталізацію цього банку", - зазначила очільниця Мінфіну.

Маркарова нагадала, що в рамках докапіталізації "Приватбанку" держава випустила облігації внутрішньої держпозики на 155,3 мільярда гривень, з яких тільки незначна частина була монетизована, тоді як з решти з них сплачуються відсотки. "Це одна зі складових прибутковості цього банку", - зазначила Маркарова, додавши, що мінфін розраховує "на повернення цих коштів від прибуткової діяльності банку та його подальшої приватизації"

Стривожена реакція світу на ситуацію з "Приватбанком"

Світові фінансові організації занепокоєні тим, що київський суд визнав націоналізації "Приватбанку" незаконною, нагадав Петро Порошенко на нараді РНБО. За його словами, саме завдяки націоналізації "Приватбанку" в 2016 році було врятовано фінансову банківську систему України.

"Ми сьогодні вже маємо реакцію Сполучених Штатів Америки, маємо реакцію Європейського Союзу, маємо реакцію Світового банку і Міжнародного валютного фонду, і інших країн "Великої сімки", які чітко заявляють, що націоналізація 2016 року була вимушеним кроком, абсолютно виправданим після проведення ретельної перевірки й аудиту, який був найнятий Національним банком", - зазначив глава української держави.

Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня за позовом Ігоря Коломойського визнав неправомірною націоналізацію "Приватбанку", здійснену у 2016 році. На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Нацбанк та міністерство фінансів пообіцяли оскаржити це рішення.

За даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року "Приватбанк" за розміром загальних активів обіймав перше місце (525 248 мільярдів гривень) серед 77 банків, що діяли в країні.

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