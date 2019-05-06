Порошенко присвоїв звання Героя України голові СБУ Грицаку

Український президент Петро Порошенко присвоїв у четвер, 9 травня, звання Героя України голові Служби безпеки України (СБУ) Василю Грицаку. Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президента.

"За самовіддане служіння українському народові, визначний особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка" Грицаку Василю Сергійовичу - голові Служби безпеки України", - зазначається у документі.

Окрім Грицака, звання героя у цей день було посмертно присвоєно полковнику МВС Андрію Соколенку та волонтеру Дмитру Гончаренку.

Соколенко загинув у травні 2015 року, коли його автомобіль УАЗ підірвався на фугасному заряді. Трагедія сталася поблизу села Троїцьке, коли військові та волонтери розвозили гуманітарну допомогу.

28-річного Гончаренка навесні 2014 року взяли в полон у складі екіпажу волонтерської експедиції з гуманітарною допомогою. Його розстріляли у липні того ж року у Сєвєродонецьку, а тіло викинули в річку і пізніше поховали як невідомого на місцевому кладовищі. Лише у 2018 році після повторної експертизи ДНК його тіло вдалося опізнати. У волонтера залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Окрім роздачі нагород, останні дні президентства Порошенка відзначаються також і низкою кадрових рішень. Так, 7 травня президент звільнив своїм указом командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова та іншим указом призначив виконувачем обов'язків командувача Нацгвардії Миколу Балана.

Також 7 травня Порошенко призначив членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Юрія Артеменка. Раніше Артеменко обіймав посаду голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та був звільнений 4 травня.