 Порошенко присвоїв звання Героя України голові СБУ Грицаку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2019

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Новини

Порошенко присвоїв звання Героя України голові СБУ Грицаку

Президент України Петро Порошенко присвоїв голові СБУ Василю Грицаку звання Героя України "за самовіддане служіння українському народу".

Голова СБУ Василь Грицак

Голова СБУ Василь Грицак (фото з архіву)

Український президент Петро Порошенко присвоїв у четвер, 9 травня, звання Героя України голові Служби безпеки України (СБУ) Василю Грицаку. Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президента.

"За самовіддане служіння українському народові, визначний особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка" Грицаку Василю Сергійовичу - голові Служби безпеки України", - зазначається у документі.

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Окрім Грицака, звання героя у цей день було посмертно присвоєно полковнику МВС Андрію Соколенку та волонтеру Дмитру Гончаренку.

Соколенко загинув у травні 2015 року, коли його автомобіль УАЗ підірвався на фугасному заряді. Трагедія сталася поблизу села Троїцьке, коли військові та волонтери розвозили гуманітарну допомогу.

28-річного Гончаренка навесні 2014 року взяли в полон у складі екіпажу волонтерської експедиції з гуманітарною допомогою. Його розстріляли у липні того ж року у Сєвєродонецьку, а тіло викинули в річку і пізніше поховали як невідомого на місцевому кладовищі. Лише у 2018 році після повторної експертизи ДНК його тіло вдалося опізнати. У волонтера залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Окрім роздачі нагород, останні дні президентства Порошенка відзначаються також і низкою кадрових рішень. Так, 7 травня президент звільнив своїм указом командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова та іншим указом призначив виконувачем обов'язків командувача Нацгвардії Миколу Балана.

Також 7 травня Порошенко призначив членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Юрія Артеменка. Раніше Артеменко обіймав посаду голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та був звільнений 4 травня.

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