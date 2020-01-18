 Порошенко прийшов у ДБР на допит у справі про державну зраду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2020

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Порошенко прийшов у ДБР на допит у справі про державну зраду

Експрезидент України Петро Порошенко з'явився у Державне бюро розслідувань на допит про можливу державну зраду при підписанні мінських домовленостей.

Експрезидент України Петро Порошенко

Експрезидент України Петро Порошенко

Колишній президент України Петро Порошенко повідомив про свою появу на допит у Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про можливу державну зраду під час підписання мінських домоленостей. Про свій прихід до бюро в п'ятницю, 24 січня, політик повідомив у Facebook.

Порошенко транслював свій прихід до ДБР у соціальній мережі, а також звинуватив керівництво відомства у намаганні перетворити допит на "політичне шоу". Водночас він запевнив, що буде вимагати від детективів та керівників бюро "державницької позиції".

Експрезидент також наголосив на тому, що недопущення народних депутатів і родин Небесної сотні в приміщення ДБР було "брутальним" порушенням закону.

"Ті, хто організував це, нестимуть відповідальність!" - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що 10 грудня 2019 року ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого вчинення державної зради Петром Порошенком під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі на 2015 році. При цьому ексзаступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що це він звернувся до ДБР з повідомленням про можливу державну зраду Порошенка.

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При цьому експрезидент системно критикує керівництво ДБР, що періодично викликає його на допити у низці справ. Так, у середу, 22 січня Порошенко назвав призначення колишнього адвоката експрезидента Віктора Януковича Олександра Бабікова першим заступником директора відомства "символом реваншу проросійських силу в Україні".

21 січня Порошенко не з'явився на допит до бюро в справі про призначення і звільнення першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Адвокат експрезидента Ігор Головань пояснив це тим, що йому не вручали повістку про виклик на допит.

"Він отримав повістки про виклик на допит на 24, 31 січня, а також на 11 лютого", - сказав адвокат. Однак минулої суботи, 18 січня, ДБР оприлюднило повістки про виклик Порошенка на допити 21 і 24 січня.

Порошенко фігурує одразу в декількох справах. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зареєструвало кримінальне провадження через можливу службову недбалість Порошенка. Водночас ДБР з'ясовує подробиці 12 справ, у яких фігурує колишній президент. Вони стосуються інциденту в Керченській протоці, можливого ухиляння від сплати податків, імовірного неправомірного втручання у роботу суддів щодо націоналізації "Приватбанку" тощо.

Порошенко неодноразово не з'являвся на допити - загалом він пропустив допити в ДБР щонайменше 27 разів у 16 кримінальних провадженнях.

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