Порошенко прийшов на допит у ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенко у середу, 10 червня, прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) у справі про незаконне переміщення картин через державний кордон.

Як повідомляє ДБР у Twitter, експрезидент України відмовляється від участі у допиті та намагався покинути будівлю ДБР. Пізніше у Бюро заявили, що прокурори, за дорученням генерального прокурора, повідомили про підозру Порошенку. Водночас у ДБР не повідомляють, якої саме справи стосується ця підозра.

У свою чергу, адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що "допит не відбувся, бо такого плану здійснювати допит не було". "Насправді, був план спробувати вручити Петру Порошенку повідомлення про підозру", - сказав Новіков.

За його словами, як тільки він з колегами зайшли до кабінету слідчого, "ще до того як мав початися допит, до нас прийшов працівник Офісу генпрокурора (...) і спробував здійснити повідомлення".

"Оскільки це не було згідно з законом і не було згідно з процедурою, ми відмовилися від спілкування з цією людиною і зараз Петро Порошенко залишив будівлю ДБР", - повідомив адвокат.

За його словами, ДБР намагалося вручити колишньому президенту підозру у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Як повідомлялося, допит Порошенка у ДБР 10 червня як свідка мав стосуватися справи про переміщення через кордон 43 картин. Печерський районний суд Києва дозволив примусовий привід колишнього президента України на цей допит.