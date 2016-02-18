Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря РНБО

Президент України Петро Порошенко призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергія Кривоноса. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави в вівторок, 12 березня.

Президент означив напрямки діяльності новопризначеного заступника секретаря РНБО. Він доручив, зокрема, активізувати переозброєння Збройних сил України та інших збройних підрозділів, а також посилити взаємодію України з НАТО. Кривонос також очолить комісію з питань оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва.

Хто такий Сергій Кривонос

Сергій Кривонос народився 1970 року в Кременчуці Полтавської області. Очолював групу спеціального призначення, командував 8-м Хмельницьким полком спецпризначення. Брав участь у різних міжнародних навчаннях. Командував обороною Краматорського аеродрому в 2014 році. З листопада 2014 року очолював управління спеціальних операцій Генерального штабу Збройних сил України, а з січня 2016-го працював першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. У 2019 році він також висувався кандидатом у президенти України, але 6 березня зняв свою кандидатуру на користь Порошенка, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Звільнення Олега Гладковського

4 березня президент України звільнив Олега Гладковського з посад першого заступника секретаря РНБО й голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва й експортного контролю.

Цьому звільненню передувало оприлюднення 25 лютого резонансного розслідування, що було проведене командою журналістських розслідувань Bihus.Info. У журналістському розслідуванні стверджується, що українським оборонним підприємствам через фірми-"прокладки" постачали контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Також, за даними журналістів, правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому", через що розслідування не доходили до встановлення причетності високопосадовців.

Автори розслідування вважають, що до незаконних операцій причетний Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером Порошенка. Гладковський назвав журналістське розслідування брехнею і заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та у Державному бюро розслідувань України (ДБР) почали розслідування розкрадань в оборонно-промисловому комплексі.