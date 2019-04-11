 Порошенко пообіцяв визнати будь-який результат президентських виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

Порошенко пообіцяв визнати будь-який результат президентських виборів

Петро Порошенко запевнив, що поважатиме вибір українського народу і у разі обрання главою держави його опонента Володимира Зеленського.

Петро Порошенко 14 квітня не дочекався для дебатів Володимира Зеленського

Петро Порошенко 14 квітня не дочекався для дебатів Володимира Зеленського

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що поважатиме будь-який вибір українського народу. Про це Порошенко заявив у неділю, 14 квітня, під час спілкування з журналістами на НКС "Олімпійський", де він чекав кандидата в президенти Володимира Зеленського для проведення дебатів.

"Якщо, не дай Боже, він (Володимир Зеленський. - Ред.) буде обраний, але це буде вибір українського народу, і я його буду поважати - будь-який вибір", - сказав Порошенко.

Підстав для розпуску парламенту немає

Глава української держави також вислови переконання в тому, що підстав для розпуску Верховної Ради (ВР) немає. "Конституційних підстав для припинення повноважень парламенту не існує", - зазначив Порошенко.

Крім того, президент Порошенко вважає, що Верховна Рада нинішнього складу "зробила величезні кроки" в "реалізації процесу реформ". Водночас він назвав "шляхом до тоталітаризму" можливість новообраного президента в будь-який час розпускати парламент.

DW.COM

Президент України Петро Порошенко прибув для дебатів на стадіон, де він чекатиме на свого суперника, іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського. Поки президент відповідає на питання журналістів. (14.04.2019)

Петро Порошенко оприлюднив новий відеоролик, в якому закликає свого опонента в виборчих перегонах Володимира Зеленського "не ховатися від виборців" і прийти на дебати на "Олімпійському" 14 квітня. (13.04.2019)

Запрошення для Зеленського

На додачу Порошенко запросив Зеленського в прямий ефір на телепрограму "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок, 15 квітня. "Дорогий Володимире Олександровичу! Завтра мене запросили, так само, як і Вас, в ефір ICTV, "Свобода слова"... Я буду там. Вас запросили. Не бійтеся: дебати - це не страшно. (...) Це надзвичайно відповідальна дія. Якщо ви, не дай Боже, сьогодні не встигнете доїхати, то приїжджайте завтра. Якщо і завтра не вийде - я хочу сказати, що і післязавтра я вас запрошу на дебати", - сказав Порошенко.

Порошенко наголосив на важливості проведення дебатів перед другим туром виборів президента. Він зокрема нагадав, що участь у телевізійних дебатах у студії Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) є не бажанням, а обов'язком кандидатів у президенти згідно з законом. Порошенко висловив сподівання, що Зеленський приєднається до нього для дебатів 19 квітня.

"Я точно 19-го на 20:00 буду на "Суспільному", - пообіцяв Порошенко, додавши, що це не спортивне змагання і не шоу, а "серйозний захід", в якому мають брати участь обидва претенденти на посаду глави держави.

Порошенко чекав на опонента до 15:00, але Зеленський так і не прибув.

Фотографування з прихильниками

Після завершення спілкування з журналістами прихильників Порошенка, які перебували на площі перед НСК "Олімпійський", запросили пройти на стадіон для групового фотографування з чинним президентом України.

Під час фотографування прихильників Порошенка із президентом України на НСК Олімпійський

Під час фотографування прихильників Порошенка із президентом України на НСК "Олімпійський"

За оцінками заступника голови Національної поліції України Олександра Фецевича, кількість учасників заходу становила близько п'яти тисяч, повідомляє сайт Нацполіції. За словами Фацевича, захід на НСК "Олімпійський" пройшов "мирно та спокійно".

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За підтримкою: Порошенко у Берліні, Зеленський у Парижі (12.04.2019)

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За підтримкою: Порошенко у Берліні, Зеленський у Парижі (12.04.2019)  

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