 Порошенко подасть зміни до Конституції України щодо флоту РФ у Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

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Новини

Порошенко подасть зміни до Конституції України щодо флоту РФ у Криму

Президент України Петро Порошенко підготував зміни до Конституції щодо флоту РФ та амбіцій членства у ЄС і НАТО. Він обіцяє їх подати до Верховної Ради восени та вважає конституційну більшість можливою.

Чорноморський флот у Криму, Україна, 2010 рік

Чорноморський флот у Криму, Україна, 2010 рік

Президент України Петро Порошенко має намір восени подати до парламенту пропозиції щодо реформи основного закону. "Зміни до Конституції в частині закріплення наших амбіцій про вступ України до Європейського Союзу і до НАТО давно назріли", - написав він у четвер, 9 серпня, у Facebook.

Політик переконаний, що для цього набереться конституційна більшість - 300 голосів у Верховній Раді. Крім того, Порошенко звернув увагу і на інші положення, які, на його думку, потребують правок. "Треба також позбутися продиктованих Кремлем призабутих конституційних засад для тимчасового перебування російського флоту на нашій території", - додав глава української держави.

Очевидно, йдеться про пункт 14 перехідних положень Конституції, де зазначається, що "використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України". На цих підставах перебував у Криму російський Чорноморський флот, хоча стаття 17 Основного закону вказує: "На території України не допускається розташування іноземних військових баз".

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