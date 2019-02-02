Порошенко подав документи для реєстрації кандидатом в президенти

Президент України Петро Порошенко у неділю, 3 лютого, подав до Центральної виборчої комісії (ЦВК) документи для реєстрації кандидатом на виборах глави держави, які відбудуться 31 березня. "У цей святковий день Петро Порошенко подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти", - написав прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.

Порошенко подав документи лише за кілька годин до завершення терміну їхнього прийому в ЦВК. Як повідомлялося, 29 січня чинний президент заявив про свій намір балотуватися на посаду президента України як самовисуванець.

Станом на 1 лютого ЦВК зареєструвала рекордні 28 кандидатів на посаду президента України. До цього найбільша кількість кандидатів, які балотувалися на виборах президента, була зафіксована в 2004 році. Тоді на найвищу посаду в державі претендували 24 кандидати (ще двоє відмовилися від балотування до виборів). У виборах президента 2014 року брав участь 21 кандидат. Останній день прийняття рішення про реєстрацію - 8 лютого. Вибори президента України відбудуться 31 березня.