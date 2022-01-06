Порошенко планує повернутися в Україну 17 січня та зустрітися з Венедіктовою

Експрезидент та народний депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Петро Порошенко у четвер, 6 січня, заявив, що повернеться в Україну 17 січня, з'явиться у суді та проведе зустріч із Генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою. До цього політик неодноразово зазначав, що повернеться з-за кордону у першій половині січня.

"17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з'явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом", - написав нардеп у своєму Facebook.

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Водночас адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що у Печерському районному суді "з грубим порушенням закону" нібито хочуть таємно розглянути клопотання про арешт майна його підзахисного.

За словами адвоката, таке розпорядження нібито дав президент Володимир Зеленський, зазначивши, що влада "поводиться як злодій". Адже такі клопотання мають розглядатися за участі народного депутата, якому мають повідомити про судове засідання заздалегідь в установленому порядку, каже Головань. Натомість, за його переконанням, про засідання суду стороні захисту стало відомо з смс-повідомлення, яке надійшло на телефон одного з адвокатів.

Справа проти Порошенка

Нагадаємо, що 20 грудня Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Росії. За даними слідства, експрезидент за державні кошти придбав вугілля з окупованих територій у 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України в залежність від РФ та терористичних організацій". У разі доведення провини Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

24 грудня, за повідомленнями ЗМІ, суд дозволив Петра Порошенка на підставі клопотання Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення одного мільярда гривень застави. У "Євросолідарності" назвали справу політично мотивованою й фейковою.

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