Порошенко перемагає у закордонному виборчому окрузі

Після опрацювання 98,01 відсотка протоколів по закордонному виборчому округу лідерство на закордонних дільницях після першого туру виборів президента України утримує чинний президент Петро Порошенко. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК станом на 17:00 за київським часом.

Так, за Порошенка проголосували 38,58 відсотка виборців за кордоном або 20 497 осіб. Друге місце посідає Володимир Зеленський із 26,14 відсотка голосів. На третьому місці - Анатолій Гриценко із 10,61 відсотка. Юлія Тимошенко натомість отримала лише 4,26 відсотка голосів закордонних українців, посівши шосте місце за результатами по цьому округу. Найменше голосів отримали Микола Габер та Олександр Ващенко, у яких за кордоном знайшлося по п'ять симпатиків.

Загальна кількість виборців, які проголосували у першому турі президентських виборів за кордоном, склала згідно з інформацією ЦВК, 53 126 осіб. У 72-х країнах світу працювала 101 дільниця.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вже поскаржився, що на цьогорічних виборах президента явка на закордонному виборчому окрузі значно поступається показнику 2014 року. "У 2014 році на закордонних виборчих дільницях проголосували майже 73 тисяч українців, у першому турі цього року - трохи більше ніж 53 тисячі. Якась гірка виходить арифметика", - написав Клімкін у Facebook 1 квітня.

Як повідомлялось, право проголосувати за кордоном мали близько 500 тисяч українців.