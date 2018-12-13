Порошенко: Переговори про об'єднавчий собор зривалися кілька разів

Переговори про підготовку об'єднавчого собору української церкви, за словами президента України Петра Порошенка, кілька разів заходили в глухий кут. Про це він заявив у неділю, 16 грудня, під час прес-конференції у Києві. Українськи президент розповів, що перша його зустріч з Вселенським патріархом Варфоломієм щодо надання автокефалії українській церкві відбулася навесні 2016 року.

Крім того, Порошенко заявив, що Вселенський патріарх й під час телефонної розмови 16 грудня підтвердив намір вручити томос про автокефалію української православної церкви 6 грудня.

Присутність малої кількості представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на об'єднавчому соборі глава української держави пояснив тиском Російської православної церкви (РПЦ).

Курс на ЄС та НАТО

Говорячи про зовнішню політику України, глава держави заявив, що наполягатиме на закріпленні Верховною Радою в українській Конституції курсу країни на ЄС і НАТО вже в лютому. "Наполягатиму, щоб вже в лютому Верховна Рада підтримала їх (зміни до Конституції, - Ред.) у другому читанні", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, 15 грудня учасники об'єднавчого собору в Києві обрали предстоятелем помісної автокефальної православної церкви в Україні Епіфанія (Думенка) - митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

Як в Україні створювалася помісна православна церква Рішення Вселенського патріархату Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.

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Як в Україні створювалася помісна православна церква Предстоятелем став митрополит Епіфаній Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Епіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦ КП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури.

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Як в Україні створювалася помісна православна церква Тисячі вірян з усієї України На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.

Як в Україні створювалася помісна православна церква РПЦ розірвала відносини з Константинополем Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.

Як в Україні створювалася помісна православна церква УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко). Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков

