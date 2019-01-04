 Порошенко отримав понад мільярд гривень дивідендів від Rothschild Trust | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2019

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Новини

Порошенко отримав понад мільярд гривень дивідендів від Rothschild Trust

Президент України задекларував отримання двох траншів дивідендів від діяльності компанії Roshen від Rothschild Trust Schweiz AG. Усього на рахунки Петра Порошенка надійшов понад мільярд гривень.

Президент України задекларував отримання двох траншів дивідендів від діяльності компанії Roshen від Rothschild Trust Schweiz AG

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко задекларував отримання дивідендів обсягом у 548 мільйонів 678 тисяч 680 гривень від трастового керівника Rothschild Trust Schweiz AG.

Повідомлення про це оприлюднене 1 січня 2019 року в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених для виконання функцій держави чи місцевого самоврядування. У повідомленні також вказано, що Порошенко отримав дивіденди від ПАО ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" обсягом у 26 мільйонів 217 тисяч 129 гривень.

Дивіденди від Rothschild Trust Schweiz AG Порошенко отримав уже двічі. Отримання першого траншу обсягом в перерахунку на у 556 мільйонів 742 тисячі 460 гривень президент України задекларував 26 грудня 2018 року.

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Тоді в повідомленні адміністрації президента зазначалося, що трастовий керуючий Rothschild Trust ухвалив рішення виплатити Порошенку дивіденди обсягом у понад 556 мільйонів гривень уперше за три роки, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна". Із них до державного бюджету України має надійти майже 60 мільйонів гривень податків, зокрема 8 мільйонів військового збору.

У повідомленні адміністрації президента стверджувалося, що частину дивідендів Порошенко спрямує на благодійність, а також вказувалося, що він витрачає на політрекламу власні кошти.

Президент України призначив Rothschild Trust відповідальною особою у сліпому трасті з управління його часткою в кондитерській корпорації "Рошен" у 2016 році.

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