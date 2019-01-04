Порошенко отримав понад мільярд гривень дивідендів від Rothschild Trust

Президент України Петро Порошенко задекларував отримання дивідендів обсягом у 548 мільйонів 678 тисяч 680 гривень від трастового керівника Rothschild Trust Schweiz AG.

Повідомлення про це оприлюднене 1 січня 2019 року в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених для виконання функцій держави чи місцевого самоврядування. У повідомленні також вказано, що Порошенко отримав дивіденди від ПАО ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" обсягом у 26 мільйонів 217 тисяч 129 гривень.

Дивіденди від Rothschild Trust Schweiz AG Порошенко отримав уже двічі. Отримання першого траншу обсягом в перерахунку на у 556 мільйонів 742 тисячі 460 гривень президент України задекларував 26 грудня 2018 року.

Тоді в повідомленні адміністрації президента зазначалося, що трастовий керуючий Rothschild Trust ухвалив рішення виплатити Порошенку дивіденди обсягом у понад 556 мільйонів гривень уперше за три роки, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна". Із них до державного бюджету України має надійти майже 60 мільйонів гривень податків, зокрема 8 мільйонів військового збору.

У повідомленні адміністрації президента стверджувалося, що частину дивідендів Порошенко спрямує на благодійність, а також вказувалося, що він витрачає на політрекламу власні кошти.

Президент України призначив Rothschild Trust відповідальною особою у сліпому трасті з управління його часткою в кондитерській корпорації "Рошен" у 2016 році.