 Порошенко обіцяє винагороду за інформацію про нападників на Гонтареву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Новини

Порошенко обіцяє винагороду за інформацію про нападників на Гонтареву

Три мільйони гривень готовий заплатити колишній президент України Петро Порошенко тому, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців замахів на ексочільницю Національного банку Валерію Гонтареву.

Петро Порошенко стурбований нападами на Валерію Гонтареву

Петро Порошенко стурбований нападами на Валерію Гонтареву

Народний депутат, колишній президент України Петро Порошенко призначив винагороду розміром три мільйони гривень за дані про замовників та виконавців замахів на колишню голову Нацбанку України Валерію Гонтареву. "Щоб не дати не дуже активному слідству жодного шансу на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень. Це - тим, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців замахів на життя та майно Валерії Гонтаревої, яка дозволить притягнути винних до відповідальності", - написав він на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 30 вересня.

Він зазначив, що підозрюваних у цій справі не багато. "Коло осіб, на які падають підозри, не таке вже й широке. Пальцем тикнеш - і попадеш. Але дуже важливо в легальний спосіб встановити і покарати злочинців. Щоби усе було за законом", - зазначив колишній президент.

Порошенко також зазначив, що атаки на Гонтареву та її родину - "це помста за її мужні та сильні реформаторські кроки на посаді глави НБУ" та додав, що недруги колишньої очільниці центробанку "нині у фаворі". Днями Порошенко із дружиною відвідали Гонтареву у Лондоні. 

DW.COM

Делегація Євросоюзу в Україні та посольство США закликали терміново розслідувати підпал будинку екс-глави Нацбанку України Валерії Гонтаревої і притягнути винних до відповідальності. В НБУ заявили про терор. (17.09.2019)

Наїзд автомобіля на колишню голову Нацбанку Валерію Гонтареву у Лондоні та підпал авто її невістки у Києві свідчить про реальну загрозу особистій недоторканності посадовців НБУ, вважають у правлінні регулятора. (05.09.2019)

Як повідомлялося, вранці 17 вересня ексглава НБУ повідомила, що невідомі особи вночі підпалили її будинок у селі Гореничі Київської області. За даними Гонтаревої, зловмисники жбурнули пляшку із запальною сумішшю через паркан.

Це не перший напад на майно родини ексглави Нацбанку. У ніч на 5 вересня невідомі облили бензином і спалили автомобіль невістки Гонтаревої в центрі Києва. 12 вересня правоохоронці провели обшуки за місцем прописки Гонтаревої у квартирі її родини в Києві. Гонтарева, яка перебуває в лікарні в Лондоні після наїзду наприкінці серпня на неї автомобіля, вважає ці події пов'язаними. Раніше вона заявляла, що її вороги перейшли від вербальних погроз до реальних дій.

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