 Порошенко: Обговорили з Трампом зустріч у Гельсінкі та ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2018

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Новини

Порошенко: Обговорили з Трампом зустріч у Гельсінкі та "Північний потік-2"

За словами Петра Порошенка, він "повністю задоволений" зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Брюсселі.

Петро Порошенко (ліворуч) і Дональд Трамп під час зустрічі 20 червня 2017 року

Петро Порошенко (ліворуч) і Дональд Трамп під час зустрічі 20 червня 2017 року

Президент України Петро Порошенко повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом  на полях саміту НАТО у четвер, 12 липня, обговорив майбутню зустріч Трампа із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Гельсінкі та будівництва газопроводу "Північний потік-2". "Ми насправді дуже ретельно обговорили і майбутню зустріч президента Трампа в Гельсінкі в понеділок, 16-го числа, ретельно обговорено питання "Північного потоку-2", - сказав Порошенко у Брюсселі українським журналістам, цитує інформагентство "Інтерфакс-Україна".

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Після зустрічі з Меркель на полях саміту НАТО Трамп заявив, що відносини між США та Німеччиною є "грандіозними". Лідери обговорили питання торгівлі, видатків на оборону та "Північний потік-2". (11.07.2018)

Петро Порошенко та Дональд Трамп на початку своєї зустрічі у Нью-Йорку коротко обговорили економічну співпрацю двох країн і наслідки останніх ураганів у США. (21.09.2017)

Він наголосив, що "повністю задоволений" розмовою з Трампом. "Частину тем, безумовно, з розмови з президентом Трампом не можу і не буду розкривати. Але це була абсолютно щира розмова, і я дуже задоволений, що Україні було надано пріоритет", - зазначив президент України. Порошенко також додав, що на всіх зустрічах під час саміту НАТО порушувалося питання про звільнення ув'язнених в Росії громадян України і припинення переслідувань кримських татар.

Порошенко також повідомив, що розповів Трампу про перебіг реформ в Україні.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна" з українських дипломатичних джерел, зустріч Порошенка і Трампа тривала 20 хвилин.

Востаннє Порошенко зустрічався з Трампом у вересні 2017 року в Нью-Йорку, де двоє президентів обговорювали співпрацю між Україною і США в економічній та військовій сферах.

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