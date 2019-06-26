Порошенко не з'явився на допит до ДБР, його викликатимуть знову

Експрезидент України Петро Порошенко, лідер партії "Європейська солідарність" не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) у середу, 17 липня, повідомив директор бюро Роман Труба.

"Петро Порошенко сьогодні на допит не з'явився. Його викликатимуть повторно для проведення слідчих дій", - сказав директор ДБР на брифінгу в Києві. При цьому Труба висловив сподівання на те, що Порошенко надасть слідчому свідчення.

За словами директора ДБР, адвокати Порошенка повідомили бюро, що їхній клієнт не може прибути на допит 17 липня, оскільки бере участь у виборчій кампанії на позачергових виборах народних депутатів. Тому Порошенка викликатимуть на допит після голосування на виборах, тобто після 21 липня, додав директор ДБР, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому Труба зауважив, що якщо експрезидент не з'явиться на допит, то "будуть застосовані всі законні заходи для його доставки в ДБР", включаючи силовий привід, повідомляють "Українські новини".

Ввечері 16 липня адвокат Порошенка, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Головань і Партнери" Ігор Головань заявив, що направив до ДБР документ про те, що його клієнт досі не отримав повістку на допит до ДБР на 17 липня. Він також повідомив про неможливість Порошенка з'явитися до слідчого до 21 липня і запропонував призначити слідчі дії після цієї дати.

Раніше колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР низку заяву про нібито вчинення злочинів Порошенком і його оточенням. Потім він повідомив, що допит Порошенка мав відбутися в рамках розслідувань у справі "про офшори і відмивання злочинних доходів".