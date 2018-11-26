Порошенко: Київ позиватиметься проти РФ до суду ООН через агресію на морі

Україна готує позов до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй (ООН) через агресію Росії в Керченській протоці. Про це ввечері понеділка, 3 грудня, заявив президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Один з уже поданих позовів Києва до цієї установи, нагадаємо, стосується фінансування тероризму.

Порошенко наголосив, що захоплені росіянами українські моряки є військовополоненими. Утім, на тлі критики щодо бездіяльності влади президент запевнив, що керівництво держави від початку обстрілу українських суден росіянами докладало максимум зусиль для того, щоб врятувати моряків.

Він додав, що РФ не надала Україні інформацію про місцеперебування моряків та їхній стан за рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). "ЄСПЛ ухвалив рішення про надання негайної інформації і сьогодні закінчився останній термін, коли Росія повинна була надати цю інформацію. (...) Росія порушила рішення ЄСПЛ і жодної інформації не дала", - поскаржився Порошенко. Він відзначив швидку реакцію партнерів України на агресію РФ, зокрема заяви держсекретаря США Майка Помпео на саміті Великої двадцятки. Порошенко виступив за заборону суднам з РФ заходити до портів країн-членів ЄС, якщо вона й далі обмежуватиме проходження кораблів Керченською протокою.

Напередодні стало відомо, що наприкінці листопада українським морякам, арештованим судом в анексованому Криму, висунули обвинувачення. 24-х українським військовим морякам, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада, закидають порушення кордону РФ. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України.