Порошенко знову не з'явився на допит до ДБР

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у середу, 18 вересня, не з'явився на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Петро Порошенко не з'явився на допит. Повістку буде направлено повторно", - повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Іванова пояснила, що йдеться про кримінальне провадження, яке стосується можливого зловживання службовим становищем, а також можливого втручання у діяльність суддів.

"Це кримінальне провадження періоду, починаючи з 2016 року, коли розпочалася судова реформа, під час якої суддів, у яких закінчувався п'ятирічний термін їхніх повноважень, президент своєчасно не змінив. Отже, вони отримували винагороду у вигляді своєї зарплати судді, що могло заподіяти державі певних збитків, оскільки за фактом вони судочинства не здійснювали", - зазначила прессекретарка ДБР.

За її словами, в рамках цього кримінального провадження вже почалися допити суддів. "Йдеться про понад тисячу суддів, яких допитають у рамках цього кримінального провадження", - зазначила Іванова.

Найближчі допити Порошенка заплановані на 27 вересня і 3 жовтня, але повторні повістки можуть направлятись і на інші дати.

ДБР проти Порошенка

Нагадаємо, Петро Порошенко тричі не приходив на допит до ДБР - 3-го, 6-го і 10 вересня. Директор ДБР Роман Труба раніше зазначав, що якщо Порошенко не прийде на допит зараз, то йому все одно доведеться це зробити з січня 2020 - тоді набуває чинності ухвалений парламентом України закон про зняття недоторканності з народних депутатів.

Водночас ДБР вже двічі допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському", а також як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий".

Ініціатором розслідування бюро проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації президента в часи Віктора Януковича. В 2014 році він виїхав до Росії, згодом переїхав до Австрії, а повернувся до України у травні 2019-го - перед інавгурацією президента Володимира Зеленського. Після повернення до України Портнов спрямував до ДБР низку заяв проти Порошенка.