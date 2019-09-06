 Порошенко знову не з′явився на допит до ДБР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

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Порошенко знову не з'явився на допит до ДБР

Колишній президент України Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, йому повторно направлять повістку.

Петро Порошенко не прийшов на допит до ДБР

Петро Порошенко не прийшов на допит до ДБР

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у середу, 18 вересня, не з'явився на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Петро Порошенко не з'явився на допит. Повістку буде направлено повторно", - повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Іванова пояснила, що йдеться про кримінальне провадження, яке стосується можливого зловживання службовим становищем, а також можливого втручання у діяльність суддів.

DW.COM

Петро Порошенко вдруге не прийшов на допит в ДБР, його хотіли допитати як свідка щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва. (06.09.2019)

Попри попередні заяви, експрезидент України Петро Порошенко прийшов до Державного бюро розслідувань. Його допит тривав півтори години. (25.07.2019)

Екс-заступник глави адміністрації президента часів Януковича звинувачує Порошенка у провокації РФ та кризі в Керченській протоці. (21.05.2019)

"Це кримінальне провадження періоду, починаючи з 2016 року, коли розпочалася судова реформа, під час якої суддів, у яких закінчувався п'ятирічний термін їхніх повноважень, президент своєчасно не змінив. Отже, вони отримували винагороду у вигляді своєї зарплати судді, що могло заподіяти державі певних збитків, оскільки за фактом вони судочинства не здійснювали", - зазначила прессекретарка ДБР.

За її словами, в рамках цього кримінального провадження вже почалися допити суддів. "Йдеться про понад тисячу суддів, яких допитають у рамках цього кримінального провадження", - зазначила Іванова.

Найближчі допити Порошенка заплановані на 27 вересня і 3 жовтня, але повторні повістки можуть направлятись і на інші дати.

ДБР проти Порошенка

Нагадаємо, Петро Порошенко тричі не приходив на допит до ДБР - 3-го, 6-го і 10 вересня. Директор ДБР Роман Труба раніше зазначав, що якщо Порошенко не прийде на допит зараз, то йому все одно доведеться це зробити з січня 2020 - тоді набуває чинності ухвалений парламентом України закон про зняття недоторканності з народних депутатів.

Водночас ДБР вже двічі допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському", а також як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий".

Ініціатором розслідування бюро проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації президента в часи Віктора Януковича. В 2014 році він виїхав до Росії, згодом переїхав до Австрії, а повернувся до України у травні 2019-го - перед інавгурацією президента Володимира Зеленського. Після повернення до України Портнов спрямував до ДБР низку заяв проти Порошенка. 

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