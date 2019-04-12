Порошенко знову кличе Зеленського на дебати

Президент України Петро Порошенко знову закликає кандидата в президенти Володимира Зеленського взяти участь у дебатах на стадіоні "Олімпійський" 14 квітня. "Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. І не ховайтеся від виборців, не тікайте від преси, не бійтеся опонента, не кидайте трубку. Повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми. До зустрічі в неділю на стадіоні", - заявив Порошенко у відеоролику, опублікованому на його сторінці в Facebook суботу, 13 квітня.

Чинний глава держави нагадав, що чекатиме опонента о 14 годині. Раніше цього дня адміністрація українського президента оголосила акредитацію на відвідування Порошенком НСК "Олімпійський" 14 квітня.

Тим часом міністерство внутрішніх справ України закликало штаби кандидатів у президенти не підігрівати ворожі настрої проти опонентів. Напередодні дебатів і другого туру голосування МВС також планує безпекові консультації з представниками обох штабів.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський пропонує провести дебати з Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський". 12 квітня під час візиту до Парижа він заявив, що "ніколи в житті не змінює правила" і збирається на дебати 19 квітня. Натомість Порошенко збирається на дебати на "Олімпійському" 14 квітня, а 19 квітня пропонує провести ще одні дебати вже у студії Суспільного мовлення. Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться наступної неділі, 21 квітня.