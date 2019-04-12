 Порошенко знову кличе Зеленського на дебати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

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Новини

Порошенко знову кличе Зеленського на дебати

Петро Порошенко оприлюднив новий відеоролик, в якому закликає свого опонента в виборчих перегонах Володимира Зеленського "не ховатися від виборців" і прийти на дебати на "Олімпійському" 14 квітня.

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Президент України Петро Порошенко знову закликає кандидата в президенти Володимира Зеленського взяти участь у дебатах на стадіоні "Олімпійський" 14 квітня. "Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. І не ховайтеся від виборців, не тікайте від преси, не бійтеся опонента, не кидайте трубку. Повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми. До зустрічі в неділю на стадіоні", - заявив Порошенко у відеоролику, опублікованому на його сторінці в Facebook суботу, 13 квітня.

DW.COM

Політичні перипетії в Україні привернули увагу німецької преси передовсім своєю неординарністю. Дебати з Петром Порошенком можуть стати кінцем шоу Володимира Зеленського, прогнозують оглядачі. (08.04.2019)

Заступник голови МВС України Сергій Яровий закликає штаби кандидатів у президенти до толерантності і повідомляє про посилення заходів безпеки на виборах. (13.04.2019)

Президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. У зустрічі також брав участь екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. (12.04.2019)

Чинний глава держави нагадав, що чекатиме опонента о 14 годині. Раніше цього дня адміністрація українського президента оголосила акредитацію на відвідування Порошенком НСК "Олімпійський" 14 квітня.

Тим часом міністерство внутрішніх справ України закликало штаби кандидатів у президенти не підігрівати ворожі настрої проти опонентів. Напередодні дебатів і другого туру голосування МВС також планує безпекові консультації з представниками обох штабів.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський пропонує провести дебати з Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський". 12 квітня під час візиту до Парижа він заявив, що "ніколи в житті не змінює правила" і збирається на дебати 19 квітня. Натомість Порошенко збирається на дебати на "Олімпійському" 14 квітня, а 19 квітня пропонує провести ще одні дебати вже у студії Суспільного мовлення. Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться наступної неділі, 21 квітня.

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За підтримкою: Порошенко у Берліні, Зеленський у Парижі (12.04.2019)

Аудіо й відео до теми

За підтримкою: Порошенко у Берліні, Зеленський у Парижі (12.04.2019)  

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