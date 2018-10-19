 Порошенко: Зниження цін на газ - це повернення до російської кабали | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

Порошенко: Зниження цін на газ - це повернення до російської кабали

Україна зобов'язалась підвищити ціни на газ ще десять років тому, а зниження його вартості зараз можливо лише за умови повернення до російської газової кабали, заявив президент України Петро Порошенко.

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Президент України Петро Порошенко заявив про неможливість знизити ціни на газ. "Послухайте сьогодні обіцянки популістів здешевити газ у два, в три, в чотири, дехто добалакався - в шість разів знизити ціну. Це можна зробити лише шляхом повернення до російської газової кабали", - заявив він у понеділок, 22 жовтня. Порошенко зазначив, що не дозволить цьому відбутися ні за яких обставин.

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Президент нагадав, що Україна вже давно зобов'язалася вирівняти внутрішні ціни на газ із імпортними. "Відповідний меморандум із МВФ було підписано 31 жовтня 2008 року. Фонд тоді очолював Домінік Стросс-Канн, а хто на той час був прем'єр-міністром - дуже легко зазирнути у Вікіпедію (Юлія Тимошенко. - Ред.). Але хто б не був - такі зобов'язання носять не персональний, а міжнародно-правовий характер. Хоча зобов'язання і гроші брали одні, а повертати гроші мусять інші", - зазначив Порошенко.

Він також поклав відповідальність за великий державний борг України на колишню владу. "Найбільше нахапалися кредитів саме ті політичні сили, які сьогодні найголосніше "захищають" простий люд. 54 мільярди доларів - ось загальна боргова спадщина, яку нагуляли сьогоднішні "правдоборці" у 2007-2013 роках, коли були владою відповідні політичні сили. Тепер за ними хтось має прибрати, даруйте віддати", - заявив президент.

Як повідомлялось, згідно з рішенням Кабміну, з 1 листопада ціни на газ для населення в Україні зростуть на 23,5 відсотка. Це було однією з умов для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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