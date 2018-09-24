Порошенко здійснює візит до США

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 25 вересня, прибув із візитом до Сполучених Штатів Америки. Порошенко візьме участь у 73-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомляє його прес-служба.

"Глава держави виступить з промовою під час загальних дебатів 73-ї Генасамблеї ООН, візьме участь в Саміті миротворчості ООН, проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу" - йдеться в повідомленні на сайті країнського президента.

Окрему увагу президент приділить поглибленню українсько-американських відносин у торговельно-економічній та інвестиційній сферах. З цією метою Петро Порошенко проведе зустріч з представниками бізнесових та ділових кіл США. Також у рамках програми перебування в Нью-Йорку президент України зустрінеться з лідерами української громади США.

Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН нещодавно внесла до порядку денного пункт "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Рішення було прийняте впевненою більшістю у 68 голосів.

Однією з головних тем шестиденних дебатів Генеральної Асамблеї ООН буде ситуація, що склалася навколо одностороннього скасування президентом США Дональдом Трампом "ядерної угоди" з Іраном у травні цього року, інформує AFP. У перший день дебатів запланований виступ президента США Дональда Трампа та президента Ірану Хасана Роухані.

Серед інших важливих тем до обговорення на Генасамблеї ООН, конфлікт у Сирії та ядерна програма Північної Кореї.