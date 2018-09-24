 Порошенко здійснює візит до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко здійснює візит до США

Президент України Петро Порошенко у США візьме участь у 73-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Порошенко здійснює візит до США

Порошенко здійснює візит до США

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 25 вересня, прибув із візитом до Сполучених Штатів Америки. Порошенко візьме участь у 73-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомляє його прес-служба.

DW.COM

Рішення про включення цього питання до порядку денного ухвалили більшістю голосів. Проти пропозиції проголосували Росія, Білорусь, Сирія, Вірменія, Венесуела та ще кілька держав. (22.09.2018)

Петро Порошенко виступив з щорічним посланням до Ради - останнім за поточний президентський термін. Він багато говорив про проблеми, але не сказав, як їх треба вирішувати. Сергій Руденко - про виступ президента. (20.09.2018)

"Глава держави виступить з промовою під час загальних дебатів 73-ї Генасамблеї ООН, візьме участь в Саміті миротворчості ООН, проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу" - йдеться в повідомленні на сайті країнського президента.

Окрему увагу президент приділить поглибленню українсько-американських відносин у торговельно-економічній та інвестиційній сферах. З цією метою Петро Порошенко проведе зустріч з представниками бізнесових та ділових кіл США. Також у рамках програми перебування в Нью-Йорку президент України зустрінеться з лідерами української громади США.

Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН нещодавно внесла до порядку денного пункт "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Рішення було прийняте впевненою більшістю у 68 голосів. 

Однією з головних тем шестиденних дебатів Генеральної Асамблеї ООН буде ситуація, що склалася навколо одностороннього скасування президентом США Дональдом Трампом "ядерної угоди" з Іраном у травні цього року, інформує AFP. У перший день дебатів запланований виступ президента США Дональда Трампа та президента Ірану Хасана Роухані.

Серед інших важливих тем до обговорення на Генасамблеї ООН, конфлікт у Сирії та ядерна програма Північної Кореї.

Дивитись відео 01:56
Now live
01:56 хв

Порошенко вибачився за АТО: які ще обіцянки залишаються невиконаними (24.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Порошенко вибачився за АТО: які ще обіцянки залишаються невиконаними (24.08.2018)  

Також за темою

Ukraine | Zerstörung durch Artillerie

Генасамблея ООН обговорить ситуацію в Криму і на Донбасі 22.09.2018

Рішення про включення цього питання до порядку денного ухвалили більшістю голосів. Проти пропозиції проголосували Росія, Білорусь, Сирія, Вірменія, Венесуела та ще кілька держав.

Syrien, Idlib: Kinder laufen in einem provisorischen Unterschlupf in einer unterirdischen Höhle

Країни ЄС застерігають від гуманітарної катастрофи в Ідлібі 07.09.2018

Наступ військ Асада та його союзників на провінцію Ідліб може призвести до серйозних гуманітарних наслідків, застерігають представники низки країн ЄС. У спеціальному зверненні вони просять захистити мирне населення.

USA Florida - John Bolton

Для чого радник Трампа Джон Болтон їде на парад у Київ 23.08.2018

Участь радника президента США Джона Болтона у святкуванні Дня Незалежності - символічний жест. Проте його переговори з українським керівництвом матимуть цілком конкретне наповнення, переконані експерти.

Реклама

Докладно

Screenshot Facebook Boryslav Rosenblat (Facebook/Boryslav Rozenblat)

Німецьке життя депутата ВР Розенблата

Депутат Борислав Розенблат невдовзі має постати перед судом. Прокурори побоюються, що він втече до Німеччини. 

Deutschland Bauarbeiter auf der Baustelle Symbolbild (Imago/Westend61)

Гройсман анонсував "тотальні перевірки" забудовників

ДФС перевірятиме забудовників на предмет сплати податків та дотримання законодавства про працю, повідомив Гройсман. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  