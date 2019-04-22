 Порошенко звільнив Філатова з посади заступника глави Адміністрації президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко звільнив Філатова з посади заступника глави Адміністрації президента

Звільнений Олексій Філатов відповідав за законодавче забезпечення судової реформи.

Адміністрація президента України

Президент України Петро Порошенко звільнив заступника глави адміністрації президента Олексія Філатова. Відповідний президентський указ оприлюднений в суботу, 11 травня. 

DW.COM

Ліквідувавши суди в Україні, президент Петро Порошенко запустив другий етап судової реформи в країні. Непродуманість деяких механізмів реформи криє в собі чимало небезпек. (12.01.2018)

113 суддів нового Верховного суду України призначив президент Петро Порошенко. (11.11.2017)

Філатов працював в адміністрації президента з липня 2014 року. На посаді заступника глави адміністрації президента він відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій президента України, зокрема в сфері судоустрою, розробку і впровадження судової реформи, представництво президента України в судах.

Саме він координував розробку ухвалених парламентом у 2016-2018 роках змін до Конституції України з питань правосуддя, нових процесуальних кодексів, законів про судоустрій, про Конституційний Суд, про Вищу раду правосуддя, про антикорупційний суд, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

У результаті реформи було сформовано на конкурсній основі новий Верховний Суд, введено кваліфікаційне оцінювання суддів для перевірки їхньої відповідності критеріям компетентності, етики та доброчесності, скасована повна недоторканність суддів.

Водночас по факту кількість штатних посад суддів в Україні за цей час суттєво зменшилась з понад 9 тисяч у березні 2016 року до 6,5 тисячі нині. Крім того, станом на квітень цього року в Україні через відсутність суддів не працювали десять судів. Критики судової реформи нарікають також на те, що внаслідок судової реформи громадські ради доброчесності не дістали належних повноважень, тож при кваліфікаційному оцінюванні суддів їхні висновки ігнорувались. 

Також наприкінці квітня цього року Генеральна прокуратура України викликала для допиту та вручення повідомлень про підозру низку відомих українських політиків, чиновників та бізнесменів, зокрема Філатова. Цей виклик, за повідомленням ГПУ, пов'язаний із кримінальним провадженням стосовно бізнесмена часів президентства Януковича - Сергія Курченка, який зараз переховується у Росії.

Також за темою

Ukraine | Kundgebung von Anhängern des abgewählten Präsidenten Petro Poroschenko in Kiew

Порошенко пообіцяв прибічникам повернутися на Банкову 22.04.2019

Чинний президент України подякував учасникам акції на його підтримку та анонсував свої подальші політичні плани.

Ukraine Zusammenstöße zwischen Nationalisten und der Polizei in Kiew

18 правоохоронців травмовано під час сутичок із націоналістами у Черкасах і Києві 09.03.2019

Націоналісти намагалися пройти до сцени в Черкасах, де виступав Петро Порошенко. Правоохоронці завадили, виникли сутички. Протестували націоналісти і в Києві. МВС повідомило про 18 травмованих правоохоронців.

Ukraine Kiew | Petro Poroschenko, Präsident

Порошенко записав термінове телезвернення і попередив про дефолт 18.04.2019

Претензії Коломойського на "Приватбанк" є ризиком дефолту та економічної кризи, заявив український президент. У Зеленського "маріонеткою" олігарха назвали самого Порошенка.

Реклама

Докладно

Український журналіст Руслан Коцаба

Як антисемітські слова Коцаби позбавили його премії у ФРН

Український журналіст Руслан Коцаба, схоже, не отримає Аахенську премію миру через антисемітські висловлювання.  

Імпорт китайських товарів

Трамп хоче обкласти митом увесь імпорт з Китаю

США розпочали підготовку до запровадження високих ставок ввізного мита на ввесь імпорт з КНР.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  