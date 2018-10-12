 Порошенко: Звільнений з війська Полторак продовжить керувати міноборони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2018

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Новини

Порошенко: Звільнений з війська Полторак продовжить керувати міноборони

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Степан Полторак подав рапорт про звільнення з військової служби і продовжить керувати оборонним відомством вже в статусі цивільного міністра.

Степан Полторак (архівне фото)

Степан Полторак (архівне фото)

Президент України Петро Порошенко прийняв рапорт міністра оборони України Степана Полторака про звільнення з військової служби, але він продовжить керувати міністерством оборони у статусі цивільної особи. Про це у суботу, 13 жовтня, повідомив Петро Порошенко на урочистих заходах з вшанування українських військових у Києві, передає агентство "Інтерфакс-Україна". 

Президент України зазначив, що згідно з українським законодавством, міністерство оборони з 1 січня 2019 року має очолювати цивільна особа. "Цінуючи внесок Степана Полторака у відродження Збройних сил України, а до цього - у відновлення і становлення Національної гвардії України, я прийняв рішення, щоб він продовжив керівництво оборонним відомством вже в статусі цивільного міністра", - сказав Петро Порошенко.

Президент України подякував Степанові Полтораку за військову службу, якій він присвятив 25 років свого життя. У свою чергу міністр оборони зазначив, що завершив службу в армії, але не завершив своє служіння українському народу.

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