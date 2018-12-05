Порошенко заявив, що підписав бюджет-2019

Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав закон про державний бюджет України на 2019 рік.

"Я наразі там підписав бюджет", - сказав Порошенко, виступаючи на II Українському жіночому конгресі в п'ятницю, 7 грудня, у Києві, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". На сайті президента України інформація про підписання закону поки що відсутня.

Закон "Про державний бюджет України" на 2019 рік Верховна Рада ухвалила близько шостої години ранку 23 листопада. Дефіцит ухваленого бюджету встановлено в межах 2,3 відсотка від ВВП України, що відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду.

Як заявила міністерка фінансів України Оксана Макарова, дохідну частину бюджету визначено на рівні 1,026 трильйона гривень, а витратну - на рівні 1,112 трильйона гривень, що на 11,8 і 12,1 відсотка відповідно перевищує показники держбюджету-2018. В ухвалений на наступний рік бюджет закладено зростання ВВП на три відсотки й інфляції на 7,4 відсотка.

На безпеку й оборону виділено більше 210 мільярдів гривень. Частина з цих коштів піде на підвищення мінімальної зарплати військовим з 7000 до 10000 гривень.