Порошенко затвердив передачу Андріївської церкви Константинополю

Президент України Петро Порошенко підписав схвалений Верховною Радою законопроект "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська", який передбачає передання Андріївської церкви в Києві в користування Вселенському патріархату для розміщення там своєї ставропігії (представництва).

Законопроект, внесений главою держави до парламенту як невідкладний 17 жовтня і схвалений 237 голосами народних депутатів 18 жовтня, було повернуто з підписом президента 7 листопада. Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Законопроект передбачає, що Андріївська церква, яка є об'єктом культурної спадщини та пам'яткою архітектури і перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенського патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій. Проект закону пропонує внести зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації", таким чином, щоб передання Андріївської церкви в постійне користування не тягнуло за собою виключення її з переліку об'єктів нерухомої культурної спадщини Національного заповідника "Софія Київська".

Нагадаємо, що 3 листопада президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом.