Порошенко затвердив передачу Андріївської церкви Константинополю

Андріївська церква у Києві стане місцем розміщення ставропігії Вселенського патріархату. Закон про це підписав президент України Петро Порошенко.
Президент України Петро Порошенко підписав схвалений Верховною Радою законопроект "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська", який передбачає передання Андріївської церкви в Києві в користування Вселенському патріархату для розміщення там своєї ставропігії (представництва).
Законопроект, внесений главою держави до парламенту як невідкладний 17 жовтня і схвалений 237 голосами народних депутатів 18 жовтня, було повернуто з підписом президента 7 листопада. Про це йдеться на сайті українського парламенту.
Законопроект передбачає, що Андріївська церква, яка є об'єктом культурної спадщини та пам'яткою архітектури і перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенського патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій. Проект закону пропонує внести зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації", таким чином, щоб передання Андріївської церкви в постійне користування не тягнуло за собою виключення її з переліку об'єктів нерухомої культурної спадщини Національного заповідника "Софія Київська".
Нагадаємо, що 3 листопада президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом.