 Порошенко записав термінове телезвернення і попередив про дефолт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2019

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Новини

Порошенко записав термінове телезвернення і попередив про дефолт

Претензії Коломойського на "Приватбанк" є ризиком дефолту та економічної кризи, заявив український президент. У Зеленського "маріонеткою" олігарха назвали самого Порошенка.

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає претензії бізнесмена Ігоря Коломойського на "Приватбанк" загрозою мільйонам вкладників цього банку і ризиком дефолту та економічної кризи в країні. "План одного з них, олігарха, у разі перемоги Зеленського - повернути собі "Приватбанк". Як бачите, їм не терпиться. Вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. І подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом та новою економічною кризою", - сказав Порошенко в терміновому телевізійному зверненні до українців у четвер, 18 квітня.

Крім того, за словами Порошенка, незабаром реваншисти планують скасувати люстрацію і електронне декларування для державних службовців.

Між тим кандидат в президенти Володимир Зеленський назвав Петра Порошенка "маріонеткою Коломойського". "Судова реформа імені Порошенка в дії. Замість того, щоб відстоювати інтереси держави, НБУ програє суд по "Приватбанку". Одне питання: Так хто ж все-таки маріонетка Коломойського? Думайте", - йдеться у повідомленні команди Зеленського в Twitter.

Як повідомлялось, раніше у цей день окружний адміністративний суд Києва задовольнив у повному обсязі всі позовні вимоги Коломойського до Національного банку, уряду, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства.  

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського, якого пов'язують з українським олігархом Коломойським, підтримали 30,2 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.

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